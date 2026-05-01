Tuttosport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi punta su Pohjanpalo, Aquilani con Pittarello”

Palermo-Catanzaro è una sfida che vale più della classifica, con entrambe le squadre già proiettate verso i playoff. Come riportato da Tuttosport, al “Renzo Barbera” (ore 15) Inzaghi e Aquilani studiano le mosse per gestire le energie senza perdere competitività. Tuttosport evidenzia come i rosanero confermino l’impianto base, mentre i calabresi devono fare i conti con alcune assenze importanti.

Secondo Tuttosport, il Palermo si schiererà con il 3-4-2-1: Joronen tra i pali; difesa composta da Magnani, Bani e Veroli; a centrocampo Pierozzi e Rui Modesto sulle corsie, con Giovane e Ranocchia in mezzo; sulla trequarti Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo, ancora riferimento offensivo.





Per il Catanzaro, sempre secondo Tuttosport, spazio al 3-4-2-1 con Pigliacelli in porta; difesa formata da Fellipe Jack, Antonini e Cassandro; sugli esterni Di Francesco e Favasuli, con Pontisso e Petriccione in cabina di regia; sulla trequarti Liberali e Rispoli a supporto di Pittarello.

Ecco le probabili formazioni secondo Tuttosport:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.

Panchina: Gomis, Peda, Ceccaroni, Bereszynski, Augello, Segre, Blin, Gomes, Vasic, Palumbo, Le Douaron, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Diffidati: Bani, Bereszynski, Gyasi, Magnani.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Fellipe Jack, Antonini, Cassandro; Di Francesco, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Liberali, Rispoli; Pittarello.

Panchina: Marietta, Bashi, Frosinini, Esteves, Verrengia, Buglio, Pompetti, D’Alessandro, Alesi, Oudin, Koffi, Nuamah.

Allenatore: Aquilani.

Diffidati: Favasuli, Frosinini, Nuamah.

Indisponibili: Brighenti, Cissé, Iemmello.

Direzione di gara affidata ad Allegretta di Molfetta, assistito da Niedda e Santarossa, con Aloise quarto ufficiale. Al Var Monaldi, Avar Gualtieri.