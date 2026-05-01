Tuttosport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi punta su Pohjanpalo, Aquilani con Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (82) augello segre pohjanpalo

Palermo-Catanzaro è una sfida che vale più della classifica, con entrambe le squadre già proiettate verso i playoff. Come riportato da Tuttosport, al “Renzo Barbera” (ore 15) Inzaghi e Aquilani studiano le mosse per gestire le energie senza perdere competitività. Tuttosport evidenzia come i rosanero confermino l’impianto base, mentre i calabresi devono fare i conti con alcune assenze importanti.

Secondo Tuttosport, il Palermo si schiererà con il 3-4-2-1: Joronen tra i pali; difesa composta da Magnani, Bani e Veroli; a centrocampo Pierozzi e Rui Modesto sulle corsie, con Giovane e Ranocchia in mezzo; sulla trequarti Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo, ancora riferimento offensivo.


Per il Catanzaro, sempre secondo Tuttosport, spazio al 3-4-2-1 con Pigliacelli in porta; difesa formata da Fellipe Jack, Antonini e Cassandro; sugli esterni Di Francesco e Favasuli, con Pontisso e Petriccione in cabina di regia; sulla trequarti Liberali e Rispoli a supporto di Pittarello.

Ecco le probabili formazioni secondo Tuttosport:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.
Panchina: Gomis, Peda, Ceccaroni, Bereszynski, Augello, Segre, Blin, Gomes, Vasic, Palumbo, Le Douaron, Corona.
Allenatore: Inzaghi.
Diffidati: Bani, Bereszynski, Gyasi, Magnani.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Fellipe Jack, Antonini, Cassandro; Di Francesco, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Liberali, Rispoli; Pittarello.
Panchina: Marietta, Bashi, Frosinini, Esteves, Verrengia, Buglio, Pompetti, D’Alessandro, Alesi, Oudin, Koffi, Nuamah.
Allenatore: Aquilani.
Diffidati: Favasuli, Frosinini, Nuamah.
Indisponibili: Brighenti, Cissé, Iemmello.

Direzione di gara affidata ad Allegretta di Molfetta, assistito da Niedda e Santarossa, con Aloise quarto ufficiale. Al Var Monaldi, Avar Gualtieri.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 085627

Gazzetta del Sud: “Palermo-Catanzaro, Aquilani valuta il turnover: «Test importante in vista dei playoff»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Koffi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Gazzetta dello Sport: “Serie B, volata da brividi: Venezia a un passo dalla A, bagarre totale tra playoff e salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Palermo, può giocarsela fino alla fine. È l’anno giusto per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 074225

Repubblica: “Al Barbera arriva il Catanzaro. Ma il pensiero è già ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo carrarese 5-0 (123) giovane veroli

Giornale di Sicilia: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (130) johnsen segre ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, con il Catanzaro è un antipasto dei playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo empoli 3-2 (134) magnani bani

Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: turnover Inzaghi, Aquilani lancia Jack”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, è già sapore di playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Palermo-Catanzaro, i convocati di Inzaghi: c’è anche Gomes, presenti tutti i big

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Palermo Avellino 2-0 (43) tifosi

Palermo-Catanzaro, Barbera verso il sold out: superata quota 27.454 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
corona9

Il Mattino: “Corona lancia la bomba: «Una nuova Calciopoli, coinvolti anche Napoli e Conte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 085627

Gazzetta del Sud: “Palermo-Catanzaro, Aquilani valuta il turnover: «Test importante in vista dei playoff»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (82) augello segre pohjanpalo

Tuttosport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi punta su Pohjanpalo, Aquilani con Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Koffi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026