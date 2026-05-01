Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Koffi”

Palermo-Catanzaro apre la 37ª giornata con uno sguardo già rivolto ai playoff. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida del “Renzo Barbera” (ore 15) rappresenta un banco di prova importante nonostante la classifica ormai definita. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Inzaghi e Aquilani siano orientati a gestire le energie, inserendo qualche novità senza però rinunciare alla qualità.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Palermo dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1: Joronen tra i pali; linea difensiva composta da Magnani, Bani e Veroli; sulle fasce Pierozzi e Rui Modesto, con Giovane e Ranocchia in mezzo; sulla trequarti Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo.





Per quanto riguarda il Catanzaro, la Gazzetta dello Sport propone ancora un 3-4-2-1 con Pigliacelli in porta; difesa formata da Jack, Antonini e Frosinini; a centrocampo Di Francesco e Favasuli sugli esterni, con Pontisso e Petriccione in cabina di regia; sulla trequarti Alesi e Oudin a supporto di Koffi, chiamato a sostituire gli indisponibili.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.

Panchina: Gomis, Peda, Augello, Ceccaroni, Bereszynski, Segre, Gomes, Blin, Vasic, Palumbo, Le Douaron, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Diffidati: Gyasi, Bani, Magnani, Bereszynski.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Jack, Antonini, Frosinini; Di Francesco, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Alesi, Oudin; Koffi.

Panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Verrengia, Cassandro, Pompetti, Rispoli, D’Alessandro, Buglio, Pittarello, Liberali, Nuamah.

Allenatore: Aquilani.

Diffidati: Favasuli, Frosinini, Nuamah.

Indisponibili: Borrelli, Iemmello, Brighenti, Cisse.

Direzione di gara affidata ad Allegretta (Molfetta), assistito da Niedda e Santarossa, con Aloise quarto uomo. Al Var Monaldi, Avar Gualtieri.