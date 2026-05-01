Gazzetta dello Sport: “Serie B, volata da brividi: Venezia a un passo dalla A, bagarre totale tra playoff e salvezza”

Una corsa così, verrebbe voglia di non farla finire mai. E invece la Serie B è arrivata al suo snodo decisivo: a 180 minuti dal termine, come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, i primi verdetti potrebbero arrivare già oggi, in un pomeriggio che promette emozioni fortissime e scenari ancora tutti da scrivere.

Il primo possibile verdetto riguarda il Venezia: la squadra di Stroppa è davanti a tutti e può festeggiare la promozione diretta vincendo sul campo di uno Spezia disperato. Come sottolinea Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, i lagunari sono in vantaggio negli scontri diretti e potrebbero chiudere i giochi con un turno di anticipo.





Resta apertissimo, invece, il duello tra Monza e Frosinone. I brianzoli salirebbero in Serie A già oggi vincendo a Mantova e sperando in una sconfitta dei ciociari a Castellammare contro la Juve Stabia. In caso contrario, tutto si deciderà all’ultima giornata, con il Mantova che potrebbe diventare arbitro decisivo della corsa promozione.

Capitolo playoff.

Palermo e Catanzaro sono già certi della qualificazione: i rosanero sono praticamente quarti, mentre i calabresi sono matematicamente quinti. La sfida del Barbera, come evidenzia Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, sarà più una gestione in vista della post-season che uno scontro decisivo.

Il Modena è già dentro e difende il sesto posto dalla Juve Stabia, che con un punto può blindare la propria posizione. L’Avellino, invece, non può ancora chiudere i conti a Empoli, mentre saranno fondamentali anche gli scontri diretti tra Carrarese e Cesena.

Capitolo salvezza: caos totale.

Lo Spezia è la squadra più a rischio: può retrocedere già oggi se perde e contemporaneamente vince una tra Pescara, Bari o Reggiana. Una situazione delicatissima, come ribadisce Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport.

Proprio il terzetto a quota 34 è nel pieno della bagarre:

Il Pescara è l’unico relativamente al sicuro oggi grazie agli scontri diretti.

Il Bari rischia grosso: retrocede se perde con l’Entella e il Pescara vince a Padova.

La Reggiana è nella stessa situazione: ko nel derby e contemporanea vittoria del Pescara, con un punto dell’Empoli, potrebbe essere fatale.

Salendo leggermente in classifica, nessuno è tranquillo fino ai 41 punti della Sampdoria: i blucerchiati possono salvarsi definitivamente battendo il Südtirol.

Da tenere a mente anche la regola playout: non si disputano se tra quintultima e quartultima il distacco sale a 5 punti. Al momento, come ricorda ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il margine è di 3 punti.

Una giornata che può decidere tutto o rimandare ogni verdetto all’ultima curva. La Serie B, ancora una volta, si conferma il campionato più imprevedibile.