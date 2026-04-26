Serie C, verdetti finali: Catania ai playoff da secondo, Siracusa e Trapani in Serie D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 193923

Ultima giornata di campionato che definisce in modo chiaro gerarchie e destini nel girone. Il Catania chiude la stagione regolare con un pareggio per 1-1 contro l’Atalanta U23, risultato che consente agli etnei di blindare il secondo posto e accedere ai playoff con una posizione di vantaggio.

Un punto prezioso per la squadra di Toscano, che conclude a quota 70 alle spalle del Benevento capolista (82), confermando la solidità di un percorso costante nel corso della stagione.


Situazione opposta in coda, dove arrivano i verdetti più amari. Il 2-2 tra Trapani e Siracusa al “Provinciale” non salva nessuno: entrambe retrocedono in Serie D. Una partita combattuta, con continui ribaltamenti di fronte, ma che non ha cambiato il destino delle due squadre.

Il Siracusa era passato in vantaggio con Di Paolo, prima della risposta del Trapani con Stauciuc. Nella ripresa Sbaffo aveva riportato avanti gli ospiti, ma il definitivo pareggio di Napolitano ha sancito un punto inutile per entrambe.

Con 26 punti il Siracusa e 24 il Trapani chiudono la stagione nelle ultime due posizioni, salutando la categoria.

Risultati 38ª giornata

Altamura-Casarano 0-4
Atalanta U23-Catania 1-1
Benevento-Audace Cerignola 2-2
Casertana-Giugliano 1-1
Cavese-Cosenza 1-1
Crotone-Latina 2-4
Foggia-Salernitana 1-3
Picerno-Sorrento 0-0
Potenza-Monopoli 2-2
Trapani-Siracusa 2-2

Classifica finale

Benevento 82
Catania 70
Salernitana 69
Cosenza 67
Casertana 66
Crotone 61
Monopoli 56
Casarano 56
Audace Cerignola 54
Potenza 49
Atalanta U23 45
Altamura 45
Latina 42
Cavese 42
Picerno 40
Sorrento 39
Giugliano 37
Foggia 27
Siracusa 26
Trapani 24

Il campionato si chiude così con il Catania pronto a giocarsi le proprie carte nei playoff, mentre Siracusa e Trapani dovranno ripartire dalla Serie D.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-26 190729

Perugia, Tedesco dopo la salvezza: «Grazie a tutti. Questa piazza è come Palermo per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
682018849_18404036470197414_5711043053426514222_n

Serie C Girone B, verdetti finali: Arezzo in Serie B, Perugia salvo con Tedesco

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
trapani-catania-1-1-corbari

Catania, si ferma Corbari: playoff a rischio

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
top11-regione-sicilia-formazione-1776937123-195409

Sicilia, talento e valore: Gallo guida la Top 11 dei giocatori più preziosi nati nell’Isola

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
antonini trapani

Trapani, retrocessione in Serie D: il CONI respinge il ricorso, pesa la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
images

Caos Monopoli-Foggia: arrestati tre ultras

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
l113635115208_tml324993529601_249105241301_1776634440227940

Foggia, arriva la decisione del giudice sportivo: quattro gare casalinghe a porte chiuse

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 091611

Caos in Monopoli-Foggia, i due club dopo l’accaduto: “Fatto grave che non ci rappresenta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
images

Sind. Barletta dopo la C: «Auguro al Bari di retrocedere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani in D, furia Antonini: «Dobbiamo riavere quello che ci hanno tolto, siamo stati tutti truffati»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 091611

Serie C – Caos nel derby Monopoli-Foggia: invasione di campo e arresti, poi si gioca e vince il Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
potenza

Serie C Girone C: Trapani sconfitto a Cosenza e retrocesso in D. Siracusa e Catania pareggiano contro Cavese e Potenza. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-26 193923

Serie C, verdetti finali: Catania ai playoff da secondo, Siracusa e Trapani in Serie D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 190729

Perugia, Tedesco dopo la salvezza: «Grazie a tutti. Questa piazza è come Palermo per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
pipitone palermo femminile

Palermo Women, Pipitone: «Stagione positiva, cresciute tante giovani: questa è la base per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 181000

Athletic Club Palermo, Perinetti dopo il ko: «Nessun rammarico, le prime due sono più forti»

Angelo Giambona Aprile 26, 2026
680967472_18576734998008695_8057887665213083429_n

Palermo Women, colpo esterno: 0-3 al Villaricca

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026