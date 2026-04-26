Serie C, verdetti finali: Catania ai playoff da secondo, Siracusa e Trapani in Serie D

Ultima giornata di campionato che definisce in modo chiaro gerarchie e destini nel girone. Il Catania chiude la stagione regolare con un pareggio per 1-1 contro l’Atalanta U23, risultato che consente agli etnei di blindare il secondo posto e accedere ai playoff con una posizione di vantaggio.

Un punto prezioso per la squadra di Toscano, che conclude a quota 70 alle spalle del Benevento capolista (82), confermando la solidità di un percorso costante nel corso della stagione.





Situazione opposta in coda, dove arrivano i verdetti più amari. Il 2-2 tra Trapani e Siracusa al “Provinciale” non salva nessuno: entrambe retrocedono in Serie D. Una partita combattuta, con continui ribaltamenti di fronte, ma che non ha cambiato il destino delle due squadre.

Il Siracusa era passato in vantaggio con Di Paolo, prima della risposta del Trapani con Stauciuc. Nella ripresa Sbaffo aveva riportato avanti gli ospiti, ma il definitivo pareggio di Napolitano ha sancito un punto inutile per entrambe.

Con 26 punti il Siracusa e 24 il Trapani chiudono la stagione nelle ultime due posizioni, salutando la categoria.

Risultati 38ª giornata

Altamura-Casarano 0-4

Atalanta U23-Catania 1-1

Benevento-Audace Cerignola 2-2

Casertana-Giugliano 1-1

Cavese-Cosenza 1-1

Crotone-Latina 2-4

Foggia-Salernitana 1-3

Picerno-Sorrento 0-0

Potenza-Monopoli 2-2

Trapani-Siracusa 2-2

Classifica finale

Benevento 82

Catania 70

Salernitana 69

Cosenza 67

Casertana 66

Crotone 61

Monopoli 56

Casarano 56

Audace Cerignola 54

Potenza 49

Atalanta U23 45

Altamura 45

Latina 42

Cavese 42

Picerno 40

Sorrento 39

Giugliano 37

Foggia 27

Siracusa 26

Trapani 24

Il campionato si chiude così con il Catania pronto a giocarsi le proprie carte nei playoff, mentre Siracusa e Trapani dovranno ripartire dalla Serie D.