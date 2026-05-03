Serie A: Verona in vantaggio allo Stadium contro la Juventus dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Allo Juventus Stadium il primo tempo sorride all’Hellas Verona, avanti 1-0 contro la Juventus dopo 45 minuti intensi e ricchi di occasioni.

Sono i bianconeri a partire meglio, costruendo diverse palle gol soprattutto sugli sviluppi dei calci d’angolo. Tra le occasioni più clamorose spiccano la traversa colpita da Bremer e l’incredibile errore dello stesso difensore, che da pochi passi manda fuori a porta praticamente vuota. Anche Manuel Locatelli e Kenan Yıldız provano a rendersi pericolosi, ma la difesa scaligera regge e il portiere Lorenzo Montipò risponde presente.


Il Verona, meno continuo ma cinico, trova il colpo decisivo al 34’: Domagoj Bradarić serve in area Kieron Bowie, che controlla e calcia di prima battendo Michele Di Gregorio con un preciso rasoterra all’angolino.

Nel finale di tempo la Juventus prova a reagire, ma senza riuscire a concretizzare le tante occasioni create. Gara viva e ancora apertissima, con il Verona avanti grazie a cinismo e organizzazione, mentre i bianconeri pagano la scarsa precisione sotto porta.

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