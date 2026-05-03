Repubblica: “Inchiesta arbitri, nuove denunce: altri sei direttori parlano del «sistema Rocchi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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L’inchiesta sugli arbitri si allarga e continua a raccogliere nuovi elementi. Come riportato da Repubblica, negli ultimi giorni almeno altri sei direttori di gara, alcuni ancora in attività e altri da poco usciti dal sistema, hanno presentato esposti alla Procura di Milano, aggiungendo ulteriori testimonianze sul presunto sistema di designazioni.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, queste nuove denunce si sommano a quelle già acquisite nei mesi scorsi, tra cui l’esposto dell’avvocato Croce e dell’ex arbitro Rocca, oltre alla testimonianza di Abbattista. Un quadro che, come sottolinea Repubblica, sta progressivamente ampliando il raggio dell’indagine coordinata dal pm Ascione.


Al centro dell’inchiesta resta la figura di Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva, così come Gervasoni. Come evidenzia Repubblica, quest’ultimo è stato ascoltato per ore dagli inquirenti in merito alla presunta interferenza nel VAR di Salernitana-Modena, episodio su cui la Procura continua a svolgere accertamenti, insieme ad altri casi come Inter-Roma.

Le nuove testimonianze descrivono un sistema interno fatto di equilibri e dinamiche controverse. Secondo quanto riferito da Repubblica, alcuni arbitri parlano di «figli e figliastri», di carriere condizionate e di esclusioni per chi si opponeva o criticava determinate scelte. Racconti che rafforzano l’ipotesi di un ambiente non sempre basato esclusivamente su criteri meritocratici.

Elemento centrale restano anche le intercettazioni. Come sottolinea Repubblica, Rocchi e Gervasoni sarebbero stati sotto ascolto già da marzo 2025, e proprio da una telefonata sarebbe partita l’ipotesi delle designazioni “pilotate”, con riferimenti a preferenze attribuite all’Inter attraverso il proprio referente per i rapporti con gli arbitri.

L’indagine prosegue e non si escludono nuove convocazioni nei prossimi giorni. Il quadro resta in evoluzione, con la Procura determinata a fare piena luce su un sistema che potrebbe avere avuto ripercussioni sull’equilibrio del campionato.

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