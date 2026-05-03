Repubblica: “Finalmente Johnsen. Arma in più per la serie A”

Il Palermo ritrova Dennis Johnsen nel momento più importante della stagione. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il norvegese ha trovato contro il Catanzaro il suo primo gol in rosanero, rompendo un’attesa lunga ma potenzialmente decisiva in vista dei playoff.

Secondo quanto evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Johnsen era arrivato a gennaio proprio per alzare il livello della squadra nella fase finale del campionato. Ora, con la promozione diretta sfumata, il suo contributo può diventare determinante negli spareggi, competizione che conosce bene avendo già conquistato due promozioni con Venezia e Cremonese.





«Contro il Catanzaro abbiamo ottenuto una vittoria importante per lo spirito del gruppo. Forse è passato un po’ troppo tempo prima di riuscire a trovare il mio primo gol con la maglia del Palermo, ma sono davvero molto contento di esserci riuscito».

Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il gol ha avuto anche un valore emotivo: «Esultare sotto la Nord è stato bellissimo. Questa città e questa gente meritano queste vittorie, fare gol in questo stadio è una sensazione bellissima».

Nonostante il minutaggio limitato – solo cinque presenze da titolare su dodici – e un infortunio che ne ha rallentato l’inserimento, Johnsen guarda avanti: «Trovare continuità è molto importante, soprattutto in vista dei play-off. A questo punto del campionato conta lo spirito con cui scendi in campo, è quello che ti fa vincere le partite insieme anche alla giusta mentalità del gruppo. Contro il Catanzaro abbiamo compiuto un ulteriore passo in questo senso».

Decisivo anche il ruolo dei tifosi: «Loro possono incidere tanto, senza di loro e senza la loro spinta è come se giocassimo per niente. Giochiamo per loro, per sentirli esultare».

Il Repubblica Palermo firmato Valerio Tripi ricorda inoltre come il Palermo abbia investito oltre 3 milioni di euro per portarlo in Sicilia, puntando proprio sulle sue qualità nei playoff. E Inzaghi non ha dubbi: «Lo abbiamo preso per questo. Deve essere un’arma in più per i playoff. Ci deve fare vincere le partite, sarà importante».