Repubblica: “Finalmente Johnsen. Arma in più per la serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (61)

Il Palermo ritrova Dennis Johnsen nel momento più importante della stagione. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il norvegese ha trovato contro il Catanzaro il suo primo gol in rosanero, rompendo un’attesa lunga ma potenzialmente decisiva in vista dei playoff.

Secondo quanto evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Johnsen era arrivato a gennaio proprio per alzare il livello della squadra nella fase finale del campionato. Ora, con la promozione diretta sfumata, il suo contributo può diventare determinante negli spareggi, competizione che conosce bene avendo già conquistato due promozioni con Venezia e Cremonese.


«Contro il Catanzaro abbiamo ottenuto una vittoria importante per lo spirito del gruppo. Forse è passato un po’ troppo tempo prima di riuscire a trovare il mio primo gol con la maglia del Palermo, ma sono davvero molto contento di esserci riuscito».

Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il gol ha avuto anche un valore emotivo: «Esultare sotto la Nord è stato bellissimo. Questa città e questa gente meritano queste vittorie, fare gol in questo stadio è una sensazione bellissima».

Nonostante il minutaggio limitato – solo cinque presenze da titolare su dodici – e un infortunio che ne ha rallentato l’inserimento, Johnsen guarda avanti: «Trovare continuità è molto importante, soprattutto in vista dei play-off. A questo punto del campionato conta lo spirito con cui scendi in campo, è quello che ti fa vincere le partite insieme anche alla giusta mentalità del gruppo. Contro il Catanzaro abbiamo compiuto un ulteriore passo in questo senso».

Decisivo anche il ruolo dei tifosi: «Loro possono incidere tanto, senza di loro e senza la loro spinta è come se giocassimo per niente. Giochiamo per loro, per sentirli esultare».

Il Repubblica Palermo firmato Valerio Tripi ricorda inoltre come il Palermo abbia investito oltre 3 milioni di euro per portarlo in Sicilia, puntando proprio sulle sue qualità nei playoff. E Inzaghi non ha dubbi: «Lo abbiamo preso per questo. Deve essere un’arma in più per i playoff. Ci deve fare vincere le partite, sarà importante».

Altre notizie

palermo monza 0-3 (13)

Repubblica: “Playoff difficili. Il miglior Palermo per l’impresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (50)

Giornale di Sicilia: “Palermo, ecco il vero Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
41173e3dc6

Corriere dello Sport: “Stroppa Doge di Venezia: ora serve battere il Palermo per difendere il primo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (147)

Corriere dello Sport: “Palermo blindato. Pohjanpalo cerca un altro record”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
lupo

Escl. Lupo: «Palermo, troppi punti persi per presunzione: poteva fare di più»

Angelo Giambona Maggio 3, 2026
del grosso

Palermo Primavera, Del Grosso dopo la sconfitta con l’Avellino: «Segnali di crescita, avremmo meritato un risultato diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
del grosso primavera

Avellino-Palermo Primavera 3-1: sconfitta amara per i ragazzi di Del Grosso

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-02 154654

Palermo-Catanzaro 3-2, Johnsen: «Primo gol speciale, ai playoff conta lo spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Mirri: «Palermo ambasciatore in Australia. Non ci arrenderemo mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (98) mirri

Mirri: «Il calcio italiano ha bisogno di un cambio di passo. Serve ripartire dai giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
inzaghi mirri gardini osti (10)

Mirri: «Barbera, progetto entro luglio. Vogliamo rappresentare il Sud a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (113) Mirri mubarak

Mirri: «Il Barbera è la nostra casa. Senza interventi rischia di chiudere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Nave_4

Repubblica: “A Palermo attraccherà la nave più grande del mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (61)

Repubblica: “Finalmente Johnsen. Arma in più per la serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo monza 0-3 (13)

Repubblica: “Playoff difficili. Il miglior Palermo per l’impresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Gianluca-Rocchi-AIA-768x561

Repubblica: “Inchiesta arbitri, nuove denunce: altri sei direttori parlano del «sistema Rocchi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 072035

Giornale di Sicilia: “Mondello sommersa dai rifiuti dopo il Primo Maggio: ‘Troppa inciviltà’”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026