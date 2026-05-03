Corriere dello Sport: “Stroppa Doge di Venezia: ora serve battere il Palermo per difendere il primo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026

Dopo aver perso una sola volta nelle ultime 26 giornate, ora c’è da sistemare il Palermo per evitare che gli unici 4 ko stagionali facciano la differenza a vantaggio di Alvini, che deve battere il Mantova ma può ancora arrivare primo.

41173e3dc6

Il Venezia torna in Serie A e lo fa ancora una volta con la firma di Giovanni Stroppa. Come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il tecnico di Mulazzano si conferma uno specialista delle promozioni, dopo i successi con Crotone, Monza e Cremonese, diventando simbolicamente “Doge” anche in Laguna grazie a un percorso costruito sulla forza del gruppo.

La promozione è maturata al termine dell’ennesima battaglia, proprio allo stadio “Picco” di La Spezia, teatro già familiare per Stroppa, che lì aveva conquistato la A un anno fa con la Cremonese. Stavolta, come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Venezia ha dovuto resistere al ritorno dello Spezia di D’Angelo, in una sfida dal sapore quasi ciclico per il tecnico, già protagonista in passato di incroci decisivi.


Non è stata una cavalcata semplice, ma una stagione fatta di crescita continua. «È stata una cavalcata incredibile, iniziata sin dal primo giorno», ha raccontato Stroppa, sottolineando il lavoro collettivo che ha permesso alla squadra di emergere in un campionato estremamente equilibrato.

Il primo ringraziamento, come riporta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, è andato al direttore sportivo Antonelli, capace di ricompattare l’ambiente dopo la retrocessione. Ma il successo è condiviso: «Il merito va diviso con tutta la squadra invisibile, dallo staff ai magazzinieri, fino ai tifosi che hanno fatto la differenza con il loro sostegno».

Il Venezia vola così in Serie A per la nona volta nella sua storia, ma questa promozione ha un valore particolare. Dopo un avvio complicato, la squadra è diventata progressivamente ingiocabile, trovando una continuità impressionante.

I numeri certificano il dominio: una sola sconfitta nelle ultime 26 giornate e una gestione della rosa esemplare. Come sottolinea ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, Stroppa ha utilizzato ben 27 giocatori, valorizzando ogni elemento. Il portiere Stankovic è stato l’unico sempre presente, con 37 presenze su 37, mentre ben 8 giocatori hanno superato le 30 partite stagionali.

In attacco, il Venezia ha trovato certezze con Adorante (17 gol) e Yeboah (10), mentre il gioco collettivo ha prodotto 21 assist-man, a conferma di una squadra costruita secondo principi condivisi e ispirati ai modelli di Sacchi e Zeman.

Resta ora da definire il primato finale: il Venezia può ancora chiudere al primo posto, ma dovrà guardarsi dal Frosinone, che può insidiare la vetta nell’ultima giornata. Un dettaglio che non cambia la sostanza: la squadra di Stroppa ha già scritto una pagina importante della propria storia.

Altre notizie

palermo catanzaro 3-2 (50)

Giornale di Sicilia: “Palermo, ecco il vero Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
cede44e23e

Corriere dello Sport: “Serie B, caos salvezza: tutti gli scenari tra playout e retrocessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 062835

Corriere dello Sport: “Serie B, volata finale: Venezia difende il primato, caos totale per l’ultimo posto playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (147)

Corriere dello Sport: “Palermo blindato. Pohjanpalo cerca un altro record”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
lupo

Escl. Lupo: «Palermo, troppi punti persi per presunzione: poteva fare di più»

Angelo Giambona Maggio 3, 2026
del grosso

Palermo Primavera, Del Grosso dopo la sconfitta con l’Avellino: «Segnali di crescita, avremmo meritato un risultato diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
del grosso primavera

Avellino-Palermo Primavera 3-1: sconfitta amara per i ragazzi di Del Grosso

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-02 154654

Palermo-Catanzaro 3-2, Johnsen: «Primo gol speciale, ai playoff conta lo spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Mirri: «Palermo ambasciatore in Australia. Non ci arrenderemo mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (98) mirri

Mirri: «Il calcio italiano ha bisogno di un cambio di passo. Serve ripartire dai giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
inzaghi mirri gardini osti (10)

Mirri: «Barbera, progetto entro luglio. Vogliamo rappresentare il Sud a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (113) Mirri mubarak

Mirri: «Il Barbera è la nostra casa. Senza interventi rischia di chiudere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-03 072035

Giornale di Sicilia: “Mondello sommersa dai rifiuti dopo il Primo Maggio: ‘Troppa inciviltà’”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (50)

Giornale di Sicilia: “Palermo, ecco il vero Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
cede44e23e

Corriere dello Sport: “Serie B, caos salvezza: tutti gli scenari tra playout e retrocessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
41173e3dc6

Corriere dello Sport: “Stroppa Doge di Venezia: ora serve battere il Palermo per difendere il primo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 062835

Corriere dello Sport: “Serie B, volata finale: Venezia difende il primato, caos totale per l’ultimo posto playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026