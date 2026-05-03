Corriere dello Sport: “Serie B, caos salvezza: tutti gli scenari tra playout e retrocessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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A novanta minuti dalla fine della stagione regolare, la lotta salvezza resta completamente aperta. Come analizza il Corriere dello Sport, gli incastri tra salvezza diretta, playout e retrocessione sono ancora molteplici e complessi.

Salvezza e playout


Con il Padova già salvo a quota 43, restano in corsa per evitare gli spareggi Empoli e Südtirol a 40 punti, oltre all’Entella a 39. Il Bari, fermo a 37, non può più salvarsi direttamente e dovrà passare dai playout per restare in categoria.

La situazione dell’Entella è chiara: in caso di sconfitta, giocherà i playout.

Se invece l’Entella vince e sale a 42, mentre Empoli e Südtirol chiudono a 41, sarebbe la squadra di Caserta a salvarsi grazie alla migliore differenza reti, a parità di scontri diretti.

In caso di arrivo a tre squadre a quota 40 (Empoli, Südtirol e Bari), la classifica avulsa premierebbe il Südtirol (7 punti), davanti all’Empoli (6) e al Bari (4).

Se invece si arriva a quota 40 con Entella coinvolta, i liguri sarebbero salvi (8 punti nella classifica avulsa), mentre Empoli e Südtirol si giocherebbero i playout.

Esiste anche un possibile arrivo a quattro squadre a 40 punti:

Entella salvo (9 punti)
Südtirol e Bari a 8
Empoli a 7, costretto ai playout contro il Bari
Quota 37 e rischio retrocessione diretta

Il Bari, a quota 37, è ancora coinvolto anche nella lotta per evitare la retrocessione diretta.

Se non perde a Catanzaro, è salvo dalla discesa immediata. In caso di sconfitta, invece, può essere raggiunto da due delle tre squadre attualmente ultime a 34 punti: Pescara, Spezia e Reggiana.

Un pareggio tra Pescara e Spezia condannerebbe entrambe.

Tutti gli scenari possibili
Se vincono Pescara e Reggiana
Spezia retrocede insieme a una tra Reggiana e Pescara, mentre il Bari va ai playout.
Se vincono Spezia e Reggiana
Pescara retrocede con una tra Spezia e Bari, mentre la Reggiana giocherebbe i playout.
Se vince solo il Pescara
Spezia e Reggiana retrocedono, Bari ai playout.
Se vince solo la Reggiana
Spezia e Pescara retrocedono, Bari ai playout.
Se vince solo lo Spezia
Pescara e Reggiana retrocedono. In questo caso decisivo il confronto con il Bari: con gli scontri diretti in perfetto equilibrio (0-0 e 1-1), conta la differenza reti. Attualmente lo Spezia è a -16, il Bari a -23: se lo Spezia vince e il Bari perde, i pugliesi scivolerebbero in Serie C.

Una situazione intricata, come sottolinea il Corriere dello Sport, che conferma ancora una volta l’imprevedibilità della Serie B: tutti i verdetti, dalla salvezza alla retrocessione, si decideranno negli ultimi 90 minuti.

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