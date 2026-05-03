Corriere dello Sport: “Serie B, volata finale: Venezia difende il primato, caos totale per l’ultimo posto playoff”

A novanta minuti dalla fine, la Serie B ha ancora diversi verdetti da emettere. Come analizza Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, con il Venezia già promosso resta aperta la corsa al primo posto e soprattutto la battaglia per completare il quadro playoff.

Il Venezia, guidato da Stroppa, può chiudere al primo posto anche arrivando a pari punti con il Frosinone, forte del vantaggio negli scontri diretti (3-0 e 2-1). L’unica squadra che può ancora strappare il primato ai lagunari è proprio il Frosinone, che però deve fare risultato e sperare in un passo falso dei veneti al Penzo.





Come sottolinea Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il Palermo è già aritmeticamente quarto: anche vincendo, al massimo aggancerebbe il Monza, ma i brianzoli restano avanti negli scontri diretti (doppio 3-0). Già definiti anche gli altri piazzamenti: Catanzaro quinto, Modena sesto e Juve Stabia settima.

Seconda promossa: sfida tra Frosinone e Monza

Il Frosinone è promosso in Serie A con un pareggio, oppure anche perdendo se il Monza non vince.

Il Monza, invece, deve vincere e sperare in una sconfitta del Frosinone: in questo caso, grazie al vantaggio nei confronti diretti (2-2 e 1-0 allo Stirpe), sarebbero i brianzoli a conquistare la promozione.

Playoff: già definito un accoppiamento

Con il Palermo certo del quarto posto, è già stabilito uno degli incroci del primo turno:

Modena (6ª) – Juve Stabia (7ª)

Il Catanzaro (5º) attende invece l’ottava classificata, ancora tutta da decidere.

Corsa all’8° posto: cinque squadre in lotta

In corsa per l’ultimo slot playoff ci sono:

Avellino, Cesena e Mantova a 46 punti

Carrarese e Sampdoria a 44

La situazione è estremamente complessa, come evidenzia Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, con numerose combinazioni possibili:

Se vincono tutte e tre le squadre a 46 punti, oppure vincono Avellino e Mantova, si qualifica l’Avellino.

Se vincono Avellino e Cesena, passa il Cesena.

Se vincono Mantova e Cesena, va il Mantova.

Le possibilità di Carrarese e Sampdoria

Carrarese e Samp devono vincere e sperare nelle sconfitte delle tre squadre a 46 punti.

In caso di arrivo a pari punti, entrano in gioco le classifiche avulse:

Nei possibili arrivi a tre squadre, la Carrarese può risultare favorita per differenza reti.

Negli arrivi a quattro squadre:

Senza Cesena passa l’Avellino

Senza Mantova passa il Cesena

Senza Avellino passa il Mantova

Lo scenario limite: arrivo a cinque squadre

Se le tre squadre a 46 pareggiano e vincono Carrarese e Sampdoria, si arriverebbe a cinque squadre a quota 47.

In questo caso, la classifica avulsa premierebbe il Cesena (14 punti), davanti ad Avellino (13), Mantova (12), Carrarese (9) e Sampdoria (7).

Una situazione intricata e affascinante, come ribadisce più volte Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, che conferma ancora una volta la Serie B come il campionato più imprevedibile del calcio italiano.