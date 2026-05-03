Corriere dello Sport: “Palermo blindato. Pohjanpalo cerca un altro record”

Il Palermo chiude la regular season al “Renzo Barbera” con una vittoria che, come sottolinea il Corriere dello Sport firmato da Paolo Vannini, va ben oltre il semplice risultato di classifica. Il successo contro il Catanzaro consente ai rosanero di superare quota 70 punti, arrivando a 72 e migliorando il rendimento della stagione 2017/18 targata Tedino-Stellone, ottenuto peraltro su un campionato più lungo.

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, si tratta anche di un successo simbolico: il primo contro una delle prime sette della classifica, ottenuto peraltro rimontando due volte uno svantaggio. Un segnale non banale, soprattutto in vista dei playoff, dove proprio il Catanzaro potrebbe rappresentare l’avversario in semifinale.





Il Corriere dello Sport di Paolo Vannini si sofferma poi sul rendimento interno del Palermo, autentico punto di forza della stagione: 14 vittorie su 19 gare al Barbera, un dato inferiore solo a quello storico del 1971/72. Ancora più impressionante il dato recente: 12 successi nelle ultime 13 partite casalinghe e almeno due gol segnati nelle ultime otto uscite interne.

Numeri che, come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, raccontano una squadra che ha trovato continuità e mentalità vincente, anche in partite dal peso relativo. Un aspetto caro a Inzaghi, deciso a mantenere alta la tensione in vista degli spareggi promozione.

Nonostante il turnover massiccio, la squadra ha risposto presente. Qualche sbavatura difensiva è emersa, ma le prestazioni di Giovane, Johnsen, Vasic e il rientro di Gomes ampliano le soluzioni a disposizione del tecnico. Magnani è uscito solo per crampi, mentre Bani, diffidato, dovrebbe saltare la trasferta di Venezia. L’unico assente certo sarà Gyasi, che andrà incontro a squalifica.

Infine, il focus del Corriere dello Sport, ancora firmato da Paolo Vannini, si sposta su Pohjanpalo: 24 gol in 37 partite, numeri che in Serie B non si vedevano dai tempi di Donnarumma nel Brescia 2018/19. Il finlandese, che ha chiuso il match con la fascia di capitano al braccio, proverà nell’ultima giornata ad agganciare quota 25, confermandosi leader tecnico e carismatico della squadra.