Mirri: «Barbera, progetto entro luglio. Vogliamo rappresentare il Sud a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
inzaghi mirri gardini osti (10)

Intervistato da Calcio e Finanza, il presidente del Palermo Dario Mirri ha fatto il punto sul progetto di ristrutturazione dello stadio “Renzo Barbera” e sulla candidatura della città come sede per EURO 2032.

«Noi a ottobre 2025 abbiamo iniziato a verificare la fattibilità di una ristrutturazione. Abbiamo esaminato quattro alternative diverse, le abbiamo sottoposte a febbraio a una conferenza preliminare di servizi, che l’11 marzo si è conclusa con parere favorevole. Abbiamo quindi condiviso una scelta che è quella appunto di ristrutturare il Barbera».


Nel corso dell’intervista a Calcio e Finanza, Mirri ha sottolineato la compattezza istituzionale attorno al progetto: «Il consiglio comunale si è espresso con una rara unanimità approvando un ordine del giorno con il quale ha invitato tutta l’amministrazione comunale a fare ogni sforzo possibile in questa direzione. Questo dà merito a chi ha lavorato al progetto e al consiglio comunale che ha analizzato a prescindere da interessi politici perché qui non c’è qualcuno che va contro. Siamo tutti dalla stessa parte».

Un percorso già avviato anche a livello internazionale: «Siamo andati anche in Svizzera, nella sede UEFA, a raccontare la nostra idea del nuovo stadio e ribadire il nostro impegno, ottenendo un grande apprezzamento per il lavoro che stiamo facendo».

Il presidente rosanero ha poi indicato le prossime tappe: «Stiamo lavorando sul progetto tecnico-economico di fattibilità che consegneremo a breve al Comune di Palermo. A maggio presenteremo il documento, il Comune entro metà luglio dovrà dare le autorizzazioni. “Dovrà” non perché voglio essere presuntuoso o arrogante ma perché se vogliamo partecipare agli Europei 2032 c’è una timeline dettata dalla UEFA».

E ancora: «Con l’approvazione del progetto entro il 30 luglio il progetto deve essere consegnato a FIGC. A quel punto poi a settembre 2026 la FIGC indicherà i cinque stadi. Ragione vuole che un Europeo in Italia senza Roma e Milano faccio fatica a intravederlo. Torino ha uno stadio pronto, a Firenze stanno lavorando da tanti anni. Non possiamo tagliare l’Italia a Roma, impensabile. Noi vorremmo competere per potere rappresentare il Sud. Crediamo di avere tutto per poterlo fare».

Sul dialogo con altre realtà: «Non ho sentito Aurelio De Laurentiis. A Napoli stanno facendo le loro valutazioni, non mi posso permettere di parlare di quello che non so. Sono ottimista perché sullo stadio a Palermo c’è una forte convergenza che prescinde dagli interessi politici».

Mirri ha poi spiegato l’impatto economico di un nuovo impianto: «Crediamo che uno stadio moderno possa accogliere i tifosi e comporta l’aumento del tempo medio di stazionamento allo stadio. Questo significa che l’esperienza stadio si amplifica nei conti economici».

Numeri già importanti per il club: «Noi già facciamo dei numeri straordinari: quasi 9 milioni di ticketing in Serie B, con 28.000 spettatori di media a partita. Siamo all’ottavo posto in Italia per media spettatori. Sui nostri canali social facciamo oltre 52 milioni di visualizzazioni al mese».

Uno sguardo anche al sistema economico cittadino: «Un nuovo stadio è principalmente uno strumento straordinario di rigenerazione urbana per la città. Gli esperti stimano fino a un miliardo di euro di beneficio economico per tutta la città».

Infine, sulle politiche di prezzo e sull’esperienza dei tifosi: «Populous ci sta dando un enorme supporto. L’idea è quella di avvicinare gli spettatori al campo. È chiaro che ci saranno settori premium hospitality con prezzi più alti, ma ci saranno anche le curve popolari con biglietti conseguenti. Da questo punto di vista ci rimettiamo alle esperienze di altre società di Serie A simili alla nostra».

Altre notizie

Screenshot 2026-05-02 154654

Palermo-Catanzaro 3-2, Johnsen: «Primo gol speciale, ai playoff conta lo spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Mirri: «Palermo ambasciatore in Australia. Non ci arrenderemo mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (98) mirri

Mirri: «Il calcio italiano ha bisogno di un cambio di passo. Serve ripartire dai giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (113) Mirri mubarak

Mirri: «Il Barbera è la nostra casa. Senza interventi rischia di chiudere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo sassuolo 5-3 (105) mirri

Mirri: «Il Palermo sono i tifosi. Vi dico come funziona il nostro calciomercato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (128) Mirri soriano

Mirri: «Palermo merita la Serie A. Con il City Group costruiamo un futuro solido»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
perinetti

Perinetti analizza la B: «Palermo e Monza rendono i playoff una lotteria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo catanzaro 3-2 (56)

Palermo-Catanzaro 3-2, le immagini della vittoria al Barbera

Alessandra Lo Monaco Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 185051

Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Test importante, vincere a Venezia per arrivare pronti ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 184856

Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «Grande carattere, vogliamo chiudere a 75 punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 183829

Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «72 punti e un Barbera così: stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 183554

Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Conta vincere, anche nei test»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-02 154654

Palermo-Catanzaro 3-2, Johnsen: «Primo gol speciale, ai playoff conta lo spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Mirri: «Palermo ambasciatore in Australia. Non ci arrenderemo mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (98) mirri

Mirri: «Il calcio italiano ha bisogno di un cambio di passo. Serve ripartire dai giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
inzaghi mirri gardini osti (10)

Mirri: «Barbera, progetto entro luglio. Vogliamo rappresentare il Sud a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (113) Mirri mubarak

Mirri: «Il Barbera è la nostra casa. Senza interventi rischia di chiudere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026