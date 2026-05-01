Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Test importante, vincere a Venezia per arrivare pronti ai playoff»

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo la vittoria contro il Catanzaro, Samuel Giovane ha commentato la prestazione del Palermo, sottolineando l’importanza del match in vista dei playoff.

«È stato un bel test perché abbiamo sfidato una squadra che potremmo incontrare anche ai play-off e ci ha fatto vedere a che livello siamo».





Il centrocampista rosanero ha poi evidenziato la soddisfazione personale per il minutaggio: «Sono molto contento di aver giocato così tanto, era da un po’ che non avevo questo minutaggio, e di aver dato un contributo alla squadra per vincere».

Giovane si è soffermato anche sull’atmosfera del Barbera: «È uno spettacolo perché, nonostante non siamo andati in Serie A direttamente, avere 30.000 persone allo stadio ci fa capire quanto la gente ci stia vicino e questo deve essere una cosa in più per il finale di stagione, per dare quel qualcosa in più per vincere le partite».

Infine, uno sguardo alla sfida contro il Venezia e al percorso playoff: «Noi vogliamo chiudere al meglio perché, come ho già detto, vincere aiuta a vincere. Quindi chiudere con un risultato positivo sicuramente ci farà affrontare i play-off con una fiducia ulteriore».