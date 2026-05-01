Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Conta vincere, anche nei test»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
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Intervenuto in mixed zone ai microfoni delle tv dopo Palermo-Catanzaro, Samuel Giovane ha commentato la vittoria dei rosanero, sottolineando l’importanza del successo e guardando già ai prossimi impegni.

«Sì, sono molto contento. Era tanto che non facevo 90 minuti, era l’anno scorso. È stata una bellissima sensazione. In più abbiamo vinto e adesso vogliamo chiudere bene a Venezia e poi testa ai play-off».


Il centrocampista ha evidenziato anche il valore del risultato, nonostante il peso relativo per la classifica: «Era un test importante per capire a che livello eravamo. Come ho detto anche prima, vincere aiuta a vincere. Sono molto contento della vittoria. Adesso penseremo a vincere anche col Venezia perché, come ho detto, vincere aiuta a vincere e poi testa ai play-off».

Sulla prestazione personale e l’occasione avuta nella ripresa: «Sì, potevo far meglio, peccato, però l’importante è che abbiamo portato a casa i tre punti».

Infine, uno sguardo alla corsa alla Serie A e agli scenari futuri: «Per noi non cambia niente. Noi pensiamo a noi stessi e chi dovremo incontrare, incontreremo. Anche perché prima della finale c’è la semifinale, quindi pensiamo una partita alla volta. Me lo aspettavo un finale così».

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