Palermo-Catanzaro, pubblico da big match: 28.616 al Barbera senza ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo catanzaro primo tempo 1-2 (11)

Ottima risposta del pubblico rosanero per Palermo-Catanzaro. Al “Renzo Barbera” sono 28.616 i titoli complessivi emessi per la sfida valida per la 37ª giornata di Serie B.

Nel dettaglio, sono stati venduti 12.112 biglietti, a cui si aggiungono 16.504 abbonati. Da segnalare l’assenza di tifosi ospiti, con il settore riservato al Catanzaro rimasto vuoto a seguito delle disposizioni delle autorità competenti.


Ancora una volta, dunque, il Barbera si conferma un fattore importante per il Palermo, con una cornice di pubblico significativa a sostenere la squadra di Inzaghi in vista del finale di stagione e dei playoff.

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