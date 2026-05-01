Palermo-Catanzaro, pubblico da big match: 28.616 al Barbera senza ospiti
Ottima risposta del pubblico rosanero per Palermo-Catanzaro. Al “Renzo Barbera” sono 28.616 i titoli complessivi emessi per la sfida valida per la 37ª giornata di Serie B.
Nel dettaglio, sono stati venduti 12.112 biglietti, a cui si aggiungono 16.504 abbonati. Da segnalare l’assenza di tifosi ospiti, con il settore riservato al Catanzaro rimasto vuoto a seguito delle disposizioni delle autorità competenti.
Ancora una volta, dunque, il Barbera si conferma un fattore importante per il Palermo, con una cornice di pubblico significativa a sostenere la squadra di Inzaghi in vista del finale di stagione e dei playoff.