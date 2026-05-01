Repubblica: “Al Barbera arriva il Catanzaro. Ma il pensiero è già ai playoff”

Palermo-Catanzaro ha il sapore di una vigilia particolare, sospesa tra presente e futuro. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica, la sfida del Primo Maggio al “Barbera” arriva con classifiche già definite ma con lo sguardo inevitabilmente rivolto ai playoff. Alessandro Geraci su Repubblica sottolinea infatti come i rosanero siano certi del quarto posto e i calabresi del quinto, trasformando la gara in un banco di prova in vista di un possibile incrocio nelle semifinali.

In panchina, al posto di Inzaghi fermato da una raucedine, c’è stato Maurizio D’Angelo, perfettamente allineato alla linea del tecnico. «Turnover è una parola che non piace a Inzaghi, ma verranno fatte delle considerazioni», ha spiegato, come riporta Alessandro Geraci su Repubblica. L’obiettivo resta chiaro: nessuna gestione, ma massima intensità. «Il mister è stato molto chiaro: non vuole nessuna gestione della partita, altrimenti non arriviamo bene ai prossimi appuntamenti».





Secondo Alessandro Geraci su Repubblica, il Palermo vive questa fase con una consapevolezza nuova: quella di una squadra forte, ma con il rammarico per una promozione diretta sfumata dopo il pari contro la Reggiana. «Vogliamo chiudere nel modo migliore davanti ai nostri tifosi. Puntiamo a una grande prestazione e giocherà chi è in grado di garantirla», ha ribadito D’Angelo.

Il “Barbera” sarà ancora una volta protagonista, con oltre 27.000 spettatori attesi sugli spalti, nonostante l’assenza della tifoseria ospite. Un dato che, come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica, conferma il legame profondo tra squadra e città anche dopo la delusione di Reggio Emilia.

Sul piano tecnico, Inzaghi è pronto a ruotare gli uomini senza stravolgere l’impianto. Spazio a Veroli in difesa, mentre Gomes, pienamente recuperato, partirà probabilmente dalla panchina. «Giocherà Veroli, che ha avuto poche occasioni. Gomes ci sarà, probabilmente a gara in corso», ha spiegato ancora D’Angelo.

Dall’altra parte, il Catanzaro di Aquilani si presenta con la leggerezza di chi ha già centrato il proprio obiettivo. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica, i giallorossi sono una delle realtà più interessanti della stagione, capaci di abbinare risultati e qualità di gioco. Anche per loro, però, sarà una gara di gestione: possibili rotazioni a centrocampo e alcune assenze pesanti, tra cui Iemmello e D’Alessandro.

In campo si affronteranno due filosofie diverse: la concretezza del Palermo e il gioco più estetico del Catanzaro. Un confronto che, come ribadisce Alessandro Geraci su Repubblica, potrebbe riproporsi tra poche settimane con ben altra posta in palio.