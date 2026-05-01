Palermo-Catanzaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Aquilani

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Catanzaro, sfida valida per la 37ª giornata di Serie B in programma al “Renzo Barbera”. Inzaghi e Aquilani confermano le indicazioni della vigilia, con diverse novità soprattutto tra i rosanero.

Il Palermo si schiera con il 3-4-2-1: tra i pali Joronen, difesa composta da Magnani, Bani e Veroli. A centrocampo spazio a Pierozzi e Rui Modesto sulle corsie, con Giovane e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti scelti Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo.





Risponde il Catanzaro con lo stesso sistema di gioco: Pigliacelli in porta, linea difensiva formata da Antonini, Fellipe Jack e Frosinini. Sugli esterni Favasuli e Di Francesco, con Pontisso e Nuamah in mezzo al campo. In attacco Pittarello supportato da Oudin e Alesi.

Ecco nel dettaglio le formazioni ufficiali:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.

Panchina: Gomis, Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni.

Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Fellipe Jack, Frosinini; Favasuli, Pontisso, Nuamah, Di Francesco; Oudin, Alesi; Pittarello.

Panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Petriccione, Liberali, Verrengia, Rispoli, Pompetti, D’Alessandro, Buglio, Koffi, Cassandro.

Allenatore: Aquilani.

Dirige l’incontro Allegretta della sezione di Molfetta, assistito da Niedda e Santarossa.