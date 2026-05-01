Palermo, rimonta completa: Catanzaro ko 3-2 dopo il doppio svantaggio

Il Palermo chiude con carattere una gara che, sulla carta, contava poco per la classifica ma che potrebbe avere un peso psicologico in vista dei playoff. Al “Barbera” i rosanero battono 3-2 il Catanzaro al termine di una rimonta costruita tutta nella ripresa.

Il primo tempo racconta una squadra di casa distratta e poco intensa. Dopo appena 3 minuti gli ospiti passano in vantaggio con Pittarello, bravo a sfruttare un errore in disimpegno di Magnani. Il Palermo reagisce e trova il pari al 15’ con Johnsen, alla sua prima rete in rosanero, ma la reazione è più episodica che strutturata. Il Catanzaro continua a spingere e al 31’ trova il nuovo vantaggio, ancora con Pittarello, complice un’altra disattenzione difensiva.





Nella ripresa cambia l’atteggiamento dei padroni di casa. Il Palermo entra in campo con maggiore determinazione e trova il 2-2 al 53’, grazie a un’autorete di Nuamah su azione insistita. I rosanero prendono fiducia, attaccano con continuità e sfiorano più volte il vantaggio, anche se Giovane spreca una grande occasione a tu per tu con il portiere. Il momento decisivo arriva nel finale: dopo un check VAR per un tocco di mano in area, l’arbitro assegna il rigore dopo aver ricorso al Var. Dal dischetto Pohjanpalo è glaciale e firma il 3-2 all’86’, completando la rimonta.

Una vittoria che non cambia la classifica ma manda un segnale chiaro: il Palermo, quando alza ritmo e concentrazione, può dire la sua. E proprio il Catanzaro potrebbe essere di nuovo l’avversario nella fase decisiva della stagione.

SECONDO TEMPO

90’+6 – Triplice fischio, vittoria in rimonta per il Palermo!

90′ + 4′ – Augello direttamente dalla fascia tenta il tiro, ma finisce fuori.

90′ – Assegnati 6′ di recupero.

88′ – Cambia anche il Palermo: Giovane lascia il posto e Gomes.

87′ – Doppio cambio per il Catanzaro: Bashi e Cassandro prendono il posto di Frosinini e Matias Antonini.

86′ – GOOOOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo dal dischetto spiazza Pigliacelli.

85′ – Calcio di rigore per il Palermo!

83′ – L’arbitro ricorre al monitor del Var.

82′ – Ranocchia batte un calcio di punizione mandando direttamente in area. Presunto fallo di mano da parte di un difensore avversario. Check al Var.

79′ – Johnsen viene atterrato in arra di rigore, ma l’arbitro lascia correre.

77′ – Pontisso batte il calcio di punizione, ma la palla è alta sopra la traversa.

76′ – Fallo di Johnsen su Favasuli, giallo per il rosanero e punizione in favore degli ospiti.

73′ – Punizione in favore del Catanzaro: Pompetti batte direttamente in mezzo all’area, Pontissimo di testa la manda fuori.

71′ – Altri due cambi per Aquilani: Rispoli e Koffi prendono il posto di Di Francesco e Oudin.

69′ – Magnani si fa male e viene sostituito da Peda.

65′ – Oudin entra in area d’attacco e calcia in porta, Joronen la blocca senza fatica.

63′ – Doppio cambio per il Palermo: fuori Bani e Gyasi, dentro Bereszynski e Vasic.

62′ – Catanzaro avanti, Di Francesco conclude in porta ma la palla viene deviata in angolo.

61′ – Sostituzione Catanzaro: Alesi prende il posto di Nuamah.

59′ – Occasione d’oro sprecata da Giovane che da solo in mezzo all’area si divora il gol del vantaggio.

57′ – Il Palermo parte in contropiede con Pohjanpalo che però non arriva a colpire bene la palla e finisce in angolo.

55′ – Pittarello vicino alla tripletta, gran parata di Joronen sulla conclusione del numero 8 giallorosso.

53′ – GOOOOL PALERMO!!! I rosanero pareggiano i conti. Johnsen dalla sinistra conclude verso la porta, dopo una serie di rimpalli Nuamah del Catanzaro la mette dentro nella sua porta.

47′ – Il Catanzaro conquista un calcio d’angolo, Favasuli va alla battuta ma la palla viene spazzata dalla difesa rosanero.

46′ – Riprende il match. Primo cambio per Inzaghi: esce Pierozzi, entra Augello.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Termina il primo tempo.

45′ +2′ – Favasuli recupera palla e parte in contropiede, Gyasi lo ferma facendo fallo. Giallo per il numero 11 rosanero.

45′ – Assegnati 2′ di recupero.

43′ – Per il Palermo ci prova Gyasi che calcia da lontano ma finisce fuori.

37′ – Il Catanzaro ancora all’attacco prende un palo con Favasuli.

31′ – Il Catanzaro raddoppia con Pittarello. Altra distrazione della difesa rosanero stavolta con Pierozzi. Il numero 8 calcia al volo e batte Joronen che la para ma pasticcia, la palla oltrepassa la linea.

29′ – Catanzaro pericoloso con Pittarello che viene servito in area e calcia, Joronen la blocca in due tempi.

18′ – Giovane dalla bandierina la mette in mezzo, la palla s’impenna. Veroli di rovesciata tenta il colpaccio, ma colpisce un avversario e l’arbitro ferma il gioco per fallo.

17′ – Catanzaro vicino ad un clamoroso autogol: Pompetti effettua un retropassaggio che sfiora il palo, angolo per i rosanero.

15′ – GOOOOOL PALERMO! Prima rete in rosanero per Johnsen che in contropiede viene servito da Ranocchia e arrivato a tu per tu con Pigliacelli la mette dentro con freddezza.

9′ – Occasione d’oro per il Palermo: Veroli di prova a passarla a Pohjanpalo, ma la palla arriva a Gyasi che conclude ma la palla s’imbatte in Pigliacelli.

7′ – Ripartenza del Palermo con Rui Modesto che arriva fino in area ma non passa palla a Pohjanpalo, conclude in solitaria ma la palla viene respinta.

3′ – Il Catanzaro passa subito in vantaggio. Retropassaggio sbagliato da parte di Magnani, Pittarello ne approfitta e indisturbato batte Joronen.

2′ – Occasione per i rosanero: Giovane conclude, la palla viene deviata e finisce vicino Pohjanpalo. Il finlandese si gire e prova a calciare ma il gioco viene fermato.

1′ – Pronti, via! Il Catanzaro batte il calcio d’inizio.

IL TABELLINO

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani (Dal 69′ Peda), Bani (Dal 62′ Bereszynski), Veroli; Pierozzi (Dal 46′ Augello), Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi (Dal 62′ Vasic), Johnsen; Pohjanpalo. Panchina: Gomis, Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Fellipe Jack, Frosinini; Favasuli, Pontisso, Nuamah (Dal 61′ Alesi), Di Francesco (Dal 71′ Koffi); Oudin (Dal 71′ Rispoli), Alesi; Pittarello. Panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Petriccione, Liberali, Verrengia, Rispoli, Pompetti, D’Alessandro, Buglio, Koffi, Cassandro. Allenatore: Aquilani.

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta). Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Secondo assistente: Davide Santarossa (Pordenone). Quarto ufficiale: Francesco Aloise (Lodi). VAR: Marco Monaldi (Macerata). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

MARCATORI: Pittarello 3′, Johnsen 15′, Pittarello 32′, Aut. Nuamah 53′, Pohjanpalo 86′

NOTE: ammoniti Gyasi, Johnsen