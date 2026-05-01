Palermo-Catanzaro, Gyasi ammonito: era diffidato, salterà la sfida contro il Venezia

Brutta notizia per il Palermo al termine del primo tempo della sfida contro il Catanzaro. Emmanuel Gyasi è stato ammonito dall’arbitro Allegretta e, essendo in diffida, sarà costretto a saltare l’ultima gara di campionato contro il Venezia.

Un’assenza pesante per Inzaghi, che perde così uno degli uomini più duttili del reparto offensivo proprio in vista dell’ultimo impegno della regular season. L’esterno rosanero, impiegato anche sulla trequarti nella gara odierna, era tra i calciatori a rischio squalifica e il cartellino giallo arrivato nei minuti finali della prima frazione ha fatto scattare automaticamente lo stop.





La squalifica di Gyasi apre ora nuove valutazioni per il tecnico rosanero, che dovrà gestire le rotazioni nell’ultima giornata contro il Venezia, ultima tappa prima dell’inizio dei playoff.