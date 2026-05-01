Palermo-Catanzaro, Gyasi ammonito: era diffidato, salterà la sfida contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Mantova gyasi

Brutta notizia per il Palermo al termine del primo tempo della sfida contro il Catanzaro. Emmanuel Gyasi è stato ammonito dall’arbitro Allegretta e, essendo in diffida, sarà costretto a saltare l’ultima gara di campionato contro il Venezia.

Un’assenza pesante per Inzaghi, che perde così uno degli uomini più duttili del reparto offensivo proprio in vista dell’ultimo impegno della regular season. L’esterno rosanero, impiegato anche sulla trequarti nella gara odierna, era tra i calciatori a rischio squalifica e il cartellino giallo arrivato nei minuti finali della prima frazione ha fatto scattare automaticamente lo stop.


La squalifica di Gyasi apre ora nuove valutazioni per il tecnico rosanero, che dovrà gestire le rotazioni nell’ultima giornata contro il Venezia, ultima tappa prima dell’inizio dei playoff.

Altre notizie

palermo catanzaro primo tempo 1-2 (11)

Palermo-Catanzaro, pubblico da big match: 28.616 al Barbera senza ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo catanzaro (1)

LIVE Serie B Palermo-Catanzaro 2-2

Katia Virzì Maggio 1, 2026
palermo padova 1-0 (112) veroli

Palermo-Catanzaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
image-06 miccoli

Miccoli: «La mia vita tra errori e ripartenze. Palermo? Un pezzo di cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 085627

Gazzetta del Sud: “Palermo-Catanzaro, Aquilani valuta il turnover: «Test importante in vista dei playoff»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (82) augello segre pohjanpalo

Tuttosport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi punta su Pohjanpalo, Aquilani con Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Koffi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Gazzetta dello Sport: “Serie B, volata da brividi: Venezia a un passo dalla A, bagarre totale tra playoff e salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Palermo, può giocarsela fino alla fine. È l’anno giusto per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 074225

Repubblica: “Al Barbera arriva il Catanzaro. Ma il pensiero è già ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo carrarese 5-0 (123) giovane veroli

Giornale di Sicilia: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo catanzaro primo tempo 1-2 (11)

Palermo-Catanzaro, pubblico da big match: 28.616 al Barbera senza ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
684761465_1529514848826297_8671356983815236155_n

Serie B LIVE, 37ª giornata: Venezia in Serie A, Spezia retrocesso. Bari respira, Palermo quarto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Mantova gyasi

Palermo-Catanzaro, Gyasi ammonito: era diffidato, salterà la sfida contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo catanzaro (1)

LIVE Serie B Palermo-Catanzaro 2-2

Katia Virzì Maggio 1, 2026
palermo padova 1-0 (112) veroli

Palermo-Catanzaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026