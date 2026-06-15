Watford, il Ds Nani accoglie Dionisi: «Allenatore esperto, perfetto per il nostro progetto»

Il Watford ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Dionisi sulla panchina degli Hornets e il direttore sportivo Gian Luca Nani ha commentato con grande soddisfazione la scelta del club.

Nani ha spiegato come il tecnico italiano fosse seguito da tempo dalla società inglese: «Alessio Dionisi è stato sul nostro radar per molto tempo e siamo davvero felici di aver raggiunto un accordo con lui».





Il dirigente ha poi sottolineato la linea tecnica del Watford nella scelta dell’allenatore: «Avevamo chiarito che stavamo cercando un allenatore esperto che avesse vinto campionati e ottenuto promozioni, e Alessio risponde perfettamente a questo profilo».

Parole di stima anche sul valore del tecnico ex Sassuolo ed Empoli: «È un ottimo allenatore, che riteniamo abbia le credenziali giuste per ottenere il meglio dai giocatori che abbiamo in rosa e da quelli che vogliamo aggiungere».