Watford, il Ds Nani accoglie Dionisi: «Allenatore esperto, perfetto per il nostro progetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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Il Watford ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Dionisi sulla panchina degli Hornets e il direttore sportivo Gian Luca Nani ha commentato con grande soddisfazione la scelta del club.

Nani ha spiegato come il tecnico italiano fosse seguito da tempo dalla società inglese: «Alessio Dionisi è stato sul nostro radar per molto tempo e siamo davvero felici di aver raggiunto un accordo con lui».


Il dirigente ha poi sottolineato la linea tecnica del Watford nella scelta dell’allenatore: «Avevamo chiarito che stavamo cercando un allenatore esperto che avesse vinto campionati e ottenuto promozioni, e Alessio risponde perfettamente a questo profilo».

Parole di stima anche sul valore del tecnico ex Sassuolo ed Empoli: «È un ottimo allenatore, che riteniamo abbia le credenziali giuste per ottenere il meglio dai giocatori che abbiamo in rosa e da quelli che vogliamo aggiungere».

 

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