Juve Stabia, completato l’iter per la Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

La Juve Stabia compie un passo importante verso la partecipazione al prossimo campionato di Serie B. Il club campano ha infatti completato e presentato tutta la documentazione necessaria per ottenere la licenza nazionale e formalizzare l’iscrizione alla stagione 2026-27.

Un traguardo tutt’altro che scontato, considerando le recenti difficoltà societarie che hanno coinvolto le Vespe e il passaggio di proprietà da Francesco Agnello ad Alfredo Guerri. Nonostante le incertezze delle ultime settimane, la società è riuscita a rispettare tutte le scadenze richieste dalla FIGC.


Tra gli adempimenti effettuati figurano il pagamento degli stipendi arretrati dei calciatori relativi ai mesi di aprile e maggio, l’indicazione dello stadio Leonardo Garilli di Piacenza come impianto alternativo per l’inizio della stagione e il completamento di tutte le procedure economiche, amministrative e burocratiche previste.

La Juve Stabia attende ora il via libera definitivo per poter programmare con maggiore serenità il futuro nel campionato cadetto.

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