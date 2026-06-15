Juve Stabia, completato l’iter per la Serie B

La Juve Stabia compie un passo importante verso la partecipazione al prossimo campionato di Serie B. Il club campano ha infatti completato e presentato tutta la documentazione necessaria per ottenere la licenza nazionale e formalizzare l’iscrizione alla stagione 2026-27.

Un traguardo tutt’altro che scontato, considerando le recenti difficoltà societarie che hanno coinvolto le Vespe e il passaggio di proprietà da Francesco Agnello ad Alfredo Guerri. Nonostante le incertezze delle ultime settimane, la società è riuscita a rispettare tutte le scadenze richieste dalla FIGC.





Tra gli adempimenti effettuati figurano il pagamento degli stipendi arretrati dei calciatori relativi ai mesi di aprile e maggio, l’indicazione dello stadio Leonardo Garilli di Piacenza come impianto alternativo per l’inizio della stagione e il completamento di tutte le procedure economiche, amministrative e burocratiche previste.

La Juve Stabia attende ora il via libera definitivo per poter programmare con maggiore serenità il futuro nel campionato cadetto.