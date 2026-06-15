Mondiale 2026: tra Belgio ed Egitto termina 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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Si chiude in parità la sfida tra Belgio ed Egitto, terminata 1-1 al termine di una gara intensa, giocata a ritmi elevati e segnata dal grande equilibrio tra le due squadre.

L’Egitto passa in vantaggio al 19’ grazie a Emam Ashour, bravo a sfruttare l’assist di Mohamed Salah e a battere Thibaut Courtois con un preciso tiro nell’angolino basso. La formazione africana, organizzata e pericolosa soprattutto sulle ripartenze, riesce a contenere la reazione del Belgio per gran parte della gara.


I Diavoli Rossi aumentano la pressione nella ripresa e sfiorano il pareggio in diverse occasioni: Kevin De Bruyne colpisce un palo su punizione, mentre il portiere egiziano Oufa Shobeir si rende protagonista con diversi interventi decisivi. Il gol dell’1-1 arriva al 66’, quando un errore in uscita di Mohamed Hany regala un pallone prezioso all’attacco belga, che non perdona riportando il risultato in equilibrio.

Nel finale il Belgio cerca con insistenza la vittoria: Lukaku spreca una buona occasione di testa, mentre al 90’+4 Brandon Mechele va a un passo dal gol del sorpasso con una conclusione che termina di pochissimo sopra la traversa.

Dopo sei minuti di recupero l’arbitro Ramon Abatti fischia la fine dell’incontro: il risultato finale è 1-1. Un pareggio che premia la solidità dell’Egitto e lascia al Belgio il rimpianto per le numerose occasioni create, soprattutto nella seconda metà di gara.

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