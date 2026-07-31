Nuovo Barbera, Generazione Azzurra: «Un investimento strategico per il futuro di Palermo»

I consiglieri comunali di Generazione Azzurra Palermo, Domenico Bonanno e Viviana Raja, hanno espresso soddisfazione per l’approvazione della delibera sul Nuovo Barbera, ribadendo il sostegno al progetto di riqualificazione dello stadio.

«Abbiamo sostenuto convintamente questo percorso perché crediamo che il nuovo stadio rappresenti molto più di un’infrastruttura sportiva: è un investimento strategico capace di generare sviluppo economico, occupazione, attrattività turistica, riqualificazione urbana e nuove opportunità per il territorio».





Bonanno e Raja hanno sottolineato il contributo del gruppo consiliare al raggiungimento del risultato.

«Siamo orgogliosi di avere contribuito, con un lavoro costante, con il nostro voto favorevole e con un atteggiamento sempre improntato alla responsabilità, a un risultato che va oltre ogni appartenenza politica e che appartiene all’intera comunità palermitana».

I due consiglieri hanno quindi evidenziato che, dopo l’approvazione della delibera, si apre una nuova fase per il progetto.

«Adesso inizia una nuova fase. Sarà fondamentale proseguire con determinazione affinché gli impegni assunti trovino concreta attuazione e Palermo possa finalmente dotarsi di uno stadio moderno, sicuro, sostenibile e all’altezza delle grandi città europee».

Infine, Bonanno e Raja hanno rivolto un auspicio al Palermo FC per il completamento dell’iter.

«È tempo di guardare al futuro. La riqualificazione del Renzo Barbera costituisce un’opportunità preziosa per i giovani e un traguardo oggi molto più vicino. Adesso auspichiamo che il Palermo FC condivida gli sforzi fatti da questo Consiglio e sottoscriva la convenzione per dare ufficialmente inizio a questo desiderato, fondamentale e tanto atteso cambiamento».