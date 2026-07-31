Nuovo Barbera, Tantillo: «Il Consiglio comunale ha dato una risposta concreta nell’interesse di Palermo»

Il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, ha commentato l’approvazione della delibera sul Nuovo Barbera, sottolineando il ruolo svolto dall’Aula e da tutte le forze politiche nel raggiungimento del risultato.

«Quella di oggi è una giornata importante per Palermo. Il Consiglio comunale, in tutte le sue componenti, ha dimostrato ancora una volta di saper svolgere un ruolo centrale, sia sul piano amministrativo sia su quello politico, nell’interesse della città».





Secondo Tantillo, il via libera alla delibera rappresenta un’opportunità strategica per il capoluogo siciliano, grazie alle ricadute che il progetto potrà avere sul territorio.

«Il risultato raggiunto rappresenta un’opportunità significativa per Palermo, che riconosce nello sport di eccellenza e nella sua squadra di calcio un importante motore di sviluppo, capace di generare crescita economica, occupazione e nuove prospettive per il territorio».

Il presidente del Consiglio comunale ha poi rivolto un ringraziamento agli uffici dell’Amministrazione che hanno seguito l’iter amministrativo.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali per il prezioso lavoro svolto, così come al Segretario generale e al Ragioniere generale, che hanno garantito, con professionalità, competenza e rigore istituzionale, il corretto svolgimento dell’iter e il pieno supporto ai lavori del Consiglio comunale».

Infine, Tantillo ha ringraziato l’Amministrazione comunale e tutti i gruppi consiliari che hanno contribuito all’approvazione del provvedimento.

«Ringrazio, inoltre, l’Amministrazione comunale per aver posto le basi di questo importante risultato e tutti i gruppi consiliari che, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, hanno contribuito all’approvazione del provvedimento. Ciascuno ha offerto il proprio apporto in termini di idee, proposte e soluzioni, consentendo di arrivare a un testo equilibrato, capace di rispondere alle aspettative dei tifosi, del Palermo FC e dell’intera comunità palermitana».