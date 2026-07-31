Nuovo Barbera, il Consiglio boccia l’emendamento per mantenere il nome “Renzo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 100854

Entra nel vivo la seduta del Consiglio comunale dedicata alla convenzione per il Nuovo Barbera. Dopo la chiusura della discussione generale, l’Aula ha avviato l’esame degli emendamenti, respingendo le prime proposte presentate dalle opposizioni.

I primi due emendamenti, entrambi a firma del consigliere Ugo Forello e relativi a modifiche dell’articolo 6 della convenzione, non hanno ottenuto il via libera della maggioranza e sono stati bocciati.


Successivamente è stato respinto anche il terzo emendamento, che proponeva di mantenere la denominazione “Stadio Renzo Barbera”. Il provvedimento ha ricevuto parere contabile contrario, poiché la modifica inciderebbe sul Piano Economico Finanziario (PEF), limitando le possibili entrate derivanti da un’eventuale sponsorizzazione del nome dell’impianto.

Prima dell’avvio delle votazioni, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Giuseppe Milazzo, è intervenuto in Aula.

«Sono volate parole pesanti da questo pulpito. Abbiamo un’occasione, tutti. Per questo abbiamo perso tempo: per depositare atti con tutti i pareri favorevoli».

Di diverso tenore le dichiarazioni del consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, che ha criticato la gestione dei lavori da parte della maggioranza.

«Appena hanno visto che aumentavano i collegati, il centrodestra ha voluto speculare sulle opposizioni».

Nel frattempo gli uffici comunali hanno depositato quattro emendamenti tecnici. I primi riguardano la correzione di alcuni refusi e la disciplina delle agevolazioni relative a IMU e CUP; un altro trasferisce alcune competenze alla Giunta comunale, mentre il quarto, ritenuto il più rilevante, è stato predisposto per recepire le richieste avanzate dal City Football Group nell’ambito della convenzione per il Nuovo Barbera.

Altre notizie

palermo carrarese 5-0 (8) brunori

Tuttosport: “Il Bari all’assalto di Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 083838

Nuovo Barbera, Chinnici: «Valorizziamo un patrimonio pubblico». Cade il numero legale, clima sempre più teso

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 075710

Nuovo Barbera, tensione in Consiglio: scontro tra Forello e Milazzo sui biglietti di rappresentanza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 082311

Nuovo Barbera, Milazzo: «Operazione favorevole per Palermo, grazie al privato che investe 250 milioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Palermo Avellino 2-0 (94) tifosi

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, corsa agli stadi: Palermo tra le favorite, oggi la consegna dei dossier”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 081537

Nuovo Barbera, Forello: «Il Comune sta facendo la sua parte. Restano dubbi sul PEF»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 075058

Repubblica: “Palermo, rotta verso l’Australia. Una tournée storica per il club rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 071957

Repubblica Palermo: “Nuovo Barbera, l’intesa tra Lagalla e City Football Group riapre la strada alla convenzione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 063935

Nuovo Barbera, Argiroffi: «Servono garanzie sulle scadenze di Euro 2032 e massima trasparenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nella fase decisiva: priorità agli esterni e a una punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle è quasi completo. Manca ancora un tassello sulla fascia destra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, intesa ritrovata ma resta la corsa contro il tempo per Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-31 100854

Nuovo Barbera, il Consiglio boccia l’emendamento per mantenere il nome “Renzo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo carrarese 5-0 (8) brunori

Tuttosport: “Il Bari all’assalto di Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 083838

Nuovo Barbera, Chinnici: «Valorizziamo un patrimonio pubblico». Cade il numero legale, clima sempre più teso

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 075710

Nuovo Barbera, tensione in Consiglio: scontro tra Forello e Milazzo sui biglietti di rappresentanza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 082311

Nuovo Barbera, Milazzo: «Operazione favorevole per Palermo, grazie al privato che investe 250 milioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026