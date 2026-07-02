Corriere dello Sport: “Tonali al Tottenham è fatta: è il calciatore italiano più pagato della storia”

Il mercato internazionale si infiamma con il trasferimento record di Sandro Tonali al Tottenham. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista della Nazionale lascia il Newcastle per raggiungere Roberto De Zerbi, mentre in Serie A proseguono le manovre di Cagliari, Parma, Venezia, Udinese, Genoa e Como.

Il colpo dell’estate porta la firma del Tottenham, che dopo una lunga trattativa ha trovato l’accordo con il Newcastle per Sandro Tonali sulla base di 116 milioni di euro bonus compresi. Il centrocampista diventa così il calciatore italiano più pagato di sempre e percepirà uno stipendio di circa 10 milioni di euro a stagione.





Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Tonali ha sempre dato priorità agli Spurs, respingendo nelle ultime settimane le avances di altri club per mantenere la parola data a Roberto De Zerbi.

Nel frattempo il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Alessandro Romano, arrivato per 5 milioni di euro più bonus e legatosi ai rossoblù con un contratto fino al 2032.

La società sarda continua inoltre il pressing per Costantino Favasuli, individuato come sostituto di Marco Palestra. L’esterno del Catanzaro resta la prima scelta della dirigenza, che punta a chiudere rapidamente l’operazione. A centrocampo il primo obiettivo rimane Michel Aebischer, mentre Harry Winks rappresenta l’alternativa.

Il Parma ha invece presentato ufficialmente il nuovo portiere Giovanni Daffara, protagonista di un’iniziativa organizzata insieme all’associazione “All Inclusive – Alleniamo all’Inclusione”, coinvolgendo un giovane tifoso nella presentazione del nuovo acquisto. L’arrivo dell’estremo difensore rappresenta un chiaro segnale in vista della possibile cessione di Zion Suzuki, seguito con forza dal Leeds e valutato circa 25 milioni di euro.

In casa Venezia è stato raggiunto l’accordo con l’attaccante del Siviglia Akor Adams, mentre proseguono i contatti per il giovane difensore Ale Gomes del Real Saragozza.

Doppio rinforzo a centrocampo per l’Udinese, che ha trovato l’intesa sia con Unai Gomez dell’Athletic Bilbao sia con Giorgi Chakvetadze del Watford.

Il Genoa continua invece a lavorare per Jens Cajuste, mentre per Hamed Traoré restano da definire gli ultimi dettagli con il Marsiglia relativi alla formula del trasferimento. L’ivoriano è una precisa richiesta di Daniele De Rossi.

Infine il Como, dopo aver chiuso l’acquisto di Luis Milla e quello del talento Mattia Liberali, non si ferma e continua a seguire anche Cesar Palacios, giovane prospetto del Real Madrid.