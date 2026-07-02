Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con numerose operazioni ufficiali e diverse trattative ormai vicine alla chiusura. Dal Modena alla Sampdoria, passando per Avellino ed Empoli, i club cadetti accelerano per consegnare agli allenatori organici sempre più completi.

Il Modena è tra le società più attive. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club emiliano ha ufficializzato gli arrivi a titolo definitivo dal Perugia degli attaccanti Daniele Montevago e Luca Bacchin. Entrambi hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.


Novità anche in casa Mantova, che si assicura l’esperienza di Ettore Gliozzi. L’attaccante ha sottoscritto un contratto triennale con il club lombardo, con scadenza fissata al 30 giugno 2029.

In difesa si muove la Sampdoria, che ha definito l’ingaggio del centrale svizzero con cittadinanza danese Stefan Gartenmann. Per il difensore è pronto un contratto biennale.

L’Arezzo, invece, rinforza la porta con l’arrivo di Andrea Seculin, trasferitosi a titolo definitivo dalla Reggiana e legato al club toscano per una stagione.

Anche il Padova sistema il reparto portieri assicurandosi Alessandro Sorrentino, prelevato dal Monza.

Molto attivo anche l’Avellino, che è vicino a chiudere il prestito del portiere Tommaso Martinelli dalla Fiorentina. Il giovane estremo difensore affiancherà Antony Iannarilli, destinato a prolungare il proprio contratto nonostante l’interesse della Salernitana.

Sempre con la Fiorentina è stata raggiunta l’intesa per il difensore Eddy Kouadio. Manca soltanto il sì definitivo del calciatore, che sta valutando anche alcune proposte provenienti dalla Serie A e dall’estero.

Gli irpini sono inoltre a un passo dalla doppia operazione con la Juventus per Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti. Entrambi dovrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Vicinissimo anche l’approdo del centrocampista Niklas Pyyhtiä dal Bologna.

Sul fronte uscite, l’Avellino ha trovato l’accordo con l’Iraklis di Walter Mazzarri per la cessione di Michele D’Ausilio, rientrato dal prestito al Catania.

Infine, in casa Empoli, è ufficiale l’arrivo di Fabio Artico nel ruolo di direttore sportivo. Per la panchina resta in pole Guido Pagliuca, sempre più vicino al ritorno sulla panchina azzurra.

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