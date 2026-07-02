Giornale di Sicilia: “Palermo, svolta sul mercato: tramonta Luvumbo, Osti cerca un nuovo esterno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
palermo manchester city (28) osti

Il Palermo cambia strategia per rinforzare la corsia destra offensiva. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo settimane di contatti e valutazioni la pista che portava a Zito Luvumbo si è progressivamente raffreddata fino a essere accantonata, spingendo la dirigenza rosanero a orientarsi su altri obiettivi.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, alla base della decisione ci sono soprattutto le esitazioni dell’attaccante angolano nel dare il via libera definitivo al trasferimento in Sicilia. Una situazione che ha convinto il Palermo a non prolungare ulteriormente i tempi della trattativa e a concentrare le proprie energie su profili ritenuti maggiormente motivati ad abbracciare il progetto tecnico di Filippo Inzaghi.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti si è già rimesso al lavoro per individuare nuove soluzioni capaci di garantire caratteristiche simili a quelle offerte da Luvumbo.

L’identikit del rinforzo, infatti, resta invariato. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, spiega che Inzaghi continua a ritenere fondamentale l’arrivo di un esterno offensivo mancino, capace di partire dalla corsia destra per accentrarsi sul piede forte e creare superiorità numerica.

Il Palermo è quindi alla ricerca di un calciatore in grado di saltare l’uomo, attaccare la profondità e garantire imprevedibilità nell’uno contro uno, qualità considerate indispensabili per il sistema di gioco che il tecnico rosanero intende sviluppare nella stagione 2026/27.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il club continuerà quindi a monitorare il mercato alla ricerca del profilo ideale, dopo aver deciso di interrompere definitivamente la trattativa per Luvumbo.

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