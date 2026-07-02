Giornale di Sicilia: “Il Palermo molla Luvumbo. Riparte la caccia all’esterno: tutti i nomi”
Il Palermo è al lavoro per individuare il nuovo esterno offensivo dopo aver deciso di accantonare la pista che portava a Zito Luvumbo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando diversi profili che possano rispondere alle esigenze tattiche di Filippo Inzaghi.
Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il mercato italiano non offre molte soluzioni realmente percorribili, ma tra i nomi monitorati continua a esserci Pontus Almqvist del Parma. L’esterno svedese piace per la sua esperienza in Serie A, oltre che per velocità, capacità di attaccare gli spazi e duttilità offensiva.
Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nella lista del Palermo figurano anche Davide Bragantini e Andrea Marras, entrambi di proprietà del Mantova, profili ritenuti interessanti per caratteristiche tecniche e funzionali al sistema di gioco di Inzaghi.
Più complicata, invece, la pista che conduce a Christian Ghedjemis. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, spiega che sull’esterno si è ormai scatenata una forte concorrenza, con numerosi club di Serie A e società estere interessate, uno scenario che rende l’operazione particolarmente difficile.
Tra le suggestioni di mercato compare anche il nome di Stephan El Shaarawy. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, l’attaccante potrebbe ricoprire quel ruolo grazie alla propria esperienza e alla capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, ma al momento questa ipotesi non trova particolari conferme.
Resta invece vivo l’interesse per Rui Modesto. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il laterale dell’Udinese continua a essere un profilo molto apprezzato dal Palermo, pur avendo caratteristiche differenti rispetto agli altri esterni valutati dalla dirigenza rosanero.