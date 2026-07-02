Giornale di Sicilia: “Palermo, avanti con il mercato: Hernani e Cassandro attesi, Osti lavora anche alle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Il Palermo continua a muoversi su più tavoli per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, mentre prosegue la ricerca del nuovo esterno offensivo, la dirigenza rosanero è pronta a chiudere alcune operazioni già definite e a lavorare anche sulle uscite.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, nei prossimi giorni sono attesi i comunicati ufficiali degli arrivi di Hernani dal Monza e Tommaso Cassandro dal Como, due rinforzi destinati ad aumentare qualità ed esperienza all’interno della rosa.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, parallelamente il Palermo continua a monitorare anche altri profili. Restano sotto osservazione Rao, di proprietà del Napoli, per il quale nelle prossime settimane potrebbe registrarsi un’accelerazione nei contatti tra i club, e Mattia Compagnon del Venezia, entrambi considerati valide opzioni per il reparto offensivo.

A centrocampo, invece, il Palermo non perde di vista Simone Trimboli del Mantova. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, conferma che il centrocampista resta tra i profili seguiti dalla dirigenza rosanero in vista dei prossimi sviluppi del mercato.

Grande attenzione sarà riservata anche alle uscite. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il lavoro sul fronte cessioni sarà fondamentale per alleggerire il monte ingaggi e definire in maniera definitiva la rosa che Inzaghi porterà in ritiro, anche se al momento le principali operazioni in uscita sembrano vivere una fase di stallo.

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