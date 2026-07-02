Giornale di Sicilia: “Palumbo, la fantasia torna al potere: Inzaghi punta tutto sul suo talento”

Filippo Inzaghi è pronto a costruire il nuovo Palermo attorno alle qualità di Antonio Palumbo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il trequartista rosanero è destinato a diventare uno dei punti di riferimento del nuovo 4-2-3-1, modulo che valorizza al massimo le sue caratteristiche offensive.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, dodici mesi fa l’arrivo di Palumbo a Palermo aveva acceso entusiasmo ma anche qualche interrogativo legato all’impatto con una piazza importante. Dopo una prima fase di adattamento, però, il fantasista ha saputo imporsi, disputando una stagione di alto livello e conquistando un ruolo centrale nel progetto tecnico rosanero.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il cambio di sistema di gioco rappresenta un vantaggio per l’ex Modena. Nel 4-2-3-1 pensato da Inzaghi agirà stabilmente da trequartista alle spalle di Pohjanpalo, posizione che esalta la sua creatività e consente al Palermo di avere maggiore qualità tra le linee.

Il Giornale di Sicilia sottolinea inoltre che la scelta del 4-2-3-1 rispetto al 4-3-3 nasce anche dalla volontà di sfruttare al meglio le caratteristiche di Palumbo. Inserirlo come trequartista permette infatti di preservarne inventiva e qualità offensive, evitando di allontanarlo troppo dalla porta e di limitarne il contributo nella costruzione del gioco.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, le sfide che attendono Palumbo nella prossima stagione saranno principalmente due. La prima riguarda la conferma del posto da titolare, anche se l’arrivo di Hernani porterà maggiore concorrenza nel ruolo. La seconda è legata ai numeri realizzativi: nella scorsa stagione il fantasista ha chiuso con dieci assist, secondo miglior dato della Serie B per il secondo anno consecutivo, ma soltanto tre gol.

Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il nuovo sistema di gioco dovrebbe consentire a Palumbo di essere più incisivo anche in zona gol. Con meno compiti difensivi rispetto al passato e una posizione più vicina a Pohjanpalo e agli esterni offensivi, il Palermo si aspetta che il numero 10 possa aumentare il proprio bottino realizzativo e offrire nuove soluzioni offensive oltre a quelle garantite dal bomber finlandese.