Tuttosport: “Serie B, è l’anno dei debuttanti: ben sette nuovi allenatori pronti alla prima esperienza”

La Serie B 2026/27 si prepara a vivere una stagione particolare anche in panchina. Come evidenzia Tuttosport, saranno infatti ben sette gli allenatori all’esordio assoluto nel campionato cadetto, due in più rispetto alla passata stagione. Un segnale di rinnovamento che segue quanto accaduto nell’ultimo torneo, con Filippo Inzaghi e Ignazio Abate capaci di conquistare la promozione in Serie A.

Ad aprire l’elenco è l’Ascoli, che riparte da Francesco Tomei. Il tecnico ha riportato i marchigiani in Serie B vincendo i playoff di Serie C dopo l’ottima esperienza al Picerno. Il suo 4-2-3-1 ha già convinto e l’obiettivo sarà consolidare la categoria sfruttando l’entusiasmo creato attorno alla squadra.





Anche il Benevento ha scelto la continuità affidandosi ad Antonio Floro Flores, protagonista della promozione conquistata dopo essere subentrato in corsa. L’ex attaccante ha riportato i sanniti in Serie B con tre giornate d’anticipo e ha già rinnovato il contratto fino al 2028.

Nuova avventura anche per Gabriele Cioffi, chiamato dalla Carrarese dopo le esperienze in Serie A con Udinese e Verona. L’ex tecnico dei friulani raccoglie l’eredità di Antonio Calabro, autore di una storica promozione e di due salvezze consecutive.

Il Cesena ha invece deciso di puntare su Alessandro Diamanti, alla sua prima esperienza da capo allenatore dopo il percorso nelle giovanili del Western United in Australia. Per l’ex fantasista sarà l’occasione di rilanciare una squadra che ha mancato i playoff all’ultima giornata della scorsa stagione.

Alla Juve Stabia è ormai tutto pronto per l’arrivo di Pietro De Giorgio, reduce dalla vittoria della Coppa Italia Serie C con il Potenza. Il tecnico calabrese eredita una squadra protagonista negli ultimi anni e proverà a dare continuità al lavoro svolto dai predecessori.

Grande curiosità anche attorno al Modena, che ha affidato la panchina a Daniele Galloppa. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel settore giovanile della Fiorentina, l’ex centrocampista debutta tra i professionisti con l’obiettivo di riportare i gialloblù in zona playoff.

Tra gli esordi più attesi c’è infine quello di Bernardo Corradi alla guida della Sampdoria. Dopo il percorso con le Nazionali giovanili e l’esperienza nello staff di Massimiliano Allegri, l’ex attaccante è chiamato a rilanciare i blucerchiati in un ambiente particolarmente esigente. L’obiettivo del club resta il ritorno in Serie A entro il 2028, ma nella prossima stagione sarà fondamentale ritrovare competitività e stabilità.

La Serie B si conferma così un campionato capace di lanciare nuovi allenatori, offrendo ancora una volta un’importante vetrina per tecnici emergenti pronti a costruire il proprio percorso nel calcio professionistico.