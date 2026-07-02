Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Samp beffata, Martinelli va all’Avellino. Modena scatenato”

Il mercato di Serie B continua a regalare sorprese. La Sampdoria vede sfumare diversi obiettivi, mentre Modena, Avellino, Palermo, Pisa e Mantova accelerano le rispettive operazioni in vista della nuova stagione.

La Sampdoria è tra le squadre che stanno incontrando le maggiori difficoltà sul mercato. Come evidenzia Tuttosport, dopo aver visto allontanarsi Riccardo Marchizza, destinato al Vicenza, e Antonio Di Nardo, vicino al Frosinone, il club blucerchiato perde anche la corsa per il giovane portiere Tommaso Martinelli.





L’estremo difensore classe 2006, rientrato alla Fiorentina dopo l’esperienza alla Sampdoria, è infatti a un passo dall’Avellino, dove raccoglierà l’eredità di Giovanni Daffara, passato al Parma. Per gli irpini si tratta di un investimento importante su uno dei portieri più promettenti del panorama italiano.

La Sampdoria, però, si consola con l’ufficialità dell’arrivo del difensore Stefan Gartenmann. Lo svizzero, di origini danesi, ha firmato un contratto fino al 2028 dopo essersi svincolato dal Ferencvaros. Superati senza problemi i controlli medici dopo il grave infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi.

Sempre secondo Tuttosport, i blucerchiati sono inoltre in vantaggio nella corsa a Nicola Mosti, trequartista reduce da una brillante stagione con la Juve Stabia, chiusa con 8 reti e 2 assist.

Grande protagonista della giornata è anche il Modena, che ha ufficializzato due operazioni con il Perugia. I canarini hanno acquistato a titolo definitivo Daniele Montevago, autore di 10 gol e 4 assist nell’ultima stagione, e Luca Bacchin, attaccante che ha chiuso il campionato con 5 reti e 6 assist. Entrambi hanno firmato un contratto fino al 2029.

Il Palermo torna invece a guardare a un volto già conosciuto dalla tifoseria. I rosanero hanno effettuato un primo sondaggio con l’Empoli per Salvatore Elia, esterno offensivo che ha già vestito la maglia siciliana.

In casa Pisa prende quota una soluzione per arrivare all’attaccante Tommaso Marras del Mantova. I nerazzurri starebbero valutando l’inserimento del centrocampista danese Malthe Hojholt come contropartita tecnica per facilitare la trattativa.

Il Mantova, intanto, ha ufficializzato l’arrivo dell’esperto attaccante Ettore Gliozzi, che ha firmato un contratto fino al 2029 dopo la conclusione dell’avventura con il Modena.

Operazione definita anche per il Padova, che ha riscattato dal Monza il portiere Alessandro Sorrentino, già protagonista con i biancoscudati nella scorsa stagione.

L’Arezzo ha invece annunciato l’ingaggio del portiere Andrea Seculin, che ha firmato un contratto annuale, mentre continua a seguire il centrocampista Cheick Condé, di proprietà del Venezia.

Il Benevento monitora la situazione del centrocampista Christian Pierobon, fresco di rinnovo con la Juve Stabia fino al 2027.

Infine, Ascoli e Avellino si contendono il giovane esterno Alessandro Cardinali, talento della Primavera del Parma già protagonista con un esordio in Serie A.

Chiude il quadro l’Empoli, che ha ufficializzato Fabio Artico come nuovo direttore sportivo. Il club toscano resta però l’unica formazione di Serie B ancora senza allenatore.