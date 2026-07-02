Gazzetta dello Sport: “Empoli, svolta societaria vicina: Corsi apre ai fondi americani. Artico è il nuovo ds”

L’Empoli si prepara a vivere un’estate destinata a segnare una svolta nella propria storia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente Fabrizio Corsi starebbe valutando l’ingresso di nuovi investitori nel capitale del club, mentre sul fronte sportivo è già arrivata l’ufficialità del nuovo direttore sportivo Fabio Artico.

Dopo trentacinque anni alla guida della società, Fabrizio Corsi è infatti pronto ad aprire, per la prima volta, il capitale dell’Empoli a un nuovo socio. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la trattativa più avanzata riguarda un fondo statunitense con sede a New York, che avrebbe già presentato una proposta concreta attualmente al vaglio della proprietà.





Sul tavolo restano anche l’interesse di un secondo fondo americano con base a Boston e quello di un gruppo italiano, ma la sensazione è che il club toscano sia sempre più vicino a una svolta societaria.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo anni basati sulla valorizzazione dei giovani e sulle plusvalenze, Corsi avrebbe maturato la convinzione che questo modello, da solo, non sia più sufficiente per sostenere le esigenze economiche del calcio moderno. I tempi dell’operazione non saranno immediati, ma la direzione sembra ormai tracciata.

Nel frattempo è già cambiato l’assetto dirigenziale. L’Empoli ha ufficializzato Fabio Artico come nuovo direttore sportivo dopo la separazione consensuale con Stefano Stefanelli, passato alla Juve Stabia. Per Artico si tratta di un ritorno a Monteboro, dove aveva già vestito la maglia azzurra da calciatore nella stagione 1997/98.

Tra i primi dossier che attendono il nuovo dirigente c’è la scelta dell’allenatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ha guadagnato posizioni Guido Pagliuca, ancora sotto contratto con il club e soluzione che consentirebbe anche di contenere i costi. Restano comunque in corsa anche Matteo Andreoletti, Emanuele Troise e Fabio Caserta.

Sul fronte mercato, infine, l’Empoli ha già completato un’importante operazione in uscita cedendo all’Atalanta due protagonisti dello Scudetto Under 17, Diego Perillo e Francesco Olivieri, per un’operazione complessiva da circa 3,8 milioni di euro più bonus.

Una cessione resa necessaria anche dall’esigenza di chiudere il bilancio entro il 30 giugno, pur rinunciando a due dei giovani più promettenti del vivaio azzurro.