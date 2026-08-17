Tuttosport: “Palermo-Lecce, Barbera sold out: Inzaghi vuole il tris in Coppa. Di Francesco: «Squadra da Serie A»”

Il Palermo inaugura ufficialmente la nuova stagione davanti al proprio pubblico. Questa sera al Renzo Barbera arriva il Lecce per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e l’entusiasmo della piazza rosanero ha già raggiunto livelli altissimi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono attesi circa 35 mila spettatori, con lo stadio tutto esaurito.

Un’altra dimostrazione d’affetto dopo l’accoglienza riservata alla squadra al ritorno dalla tournée australiana e un primo assaggio di ciò che Inzaghi e i suoi uomini potrebbero trovare durante il campionato.





Inzaghi: «Abbiamo tutte le possibilità per fare grandi cose»

Il tecnico rosanero non nasconde l’entusiasmo per il ritorno al Barbera: «Finalmente torniamo a casa, non vediamo l’ora di scendere in campo. Siamo contenti di tornare davanti alla nostra gente. Sono entusiasta di questo ambiente e di questa società. Sono arrivati giocatori importanti, abbiamo tutte le possibilità per fare grandi cose».

Come evidenzia Tuttosport, il Palermo vuole partire forte anche in una competizione che nelle ultime stagioni ha regalato soddisfazioni. Nei precedenti due trentaduesimi di Coppa Italia i rosanero hanno eliminato prima il Parma e successivamente la Cremonese. Adesso proveranno a completare il tris contro un’altra formazione di categoria superiore.

«Per noi è un ottimo banco di prova anche in vista dell’esordio in campionato con la Juve Stabia. Cercheremo di fare la nostra partita, giochiamo contro una squadra di Serie A ma vogliamo passare il turno».

Strefezza non è ancora al 100%

Resta soprattutto un dubbio nelle scelte offensive di Inzaghi. Strefezza non ha ancora nelle gambe i novanta minuti e difficilmente partirà dall’inizio.

Per la posizione sulla destra, secondo Tuttosport, rimangono in corsa Gyasi, Hernani e Vavassori. Una scelta che il tecnico effettuerà nelle ultime ore, mentre il resto della squadra si prepara al primo vero esame della stagione.

Lecce, Di Francesco: «Palermo tra le favorite per vincere la B»

Dall’altra parte arriva un Lecce ancora in costruzione. Eusebio Di Francesco ha spiegato come il lavoro dei salentini sia indirizzato ad aggiungere nuove soluzioni tattiche alle certezze già costruite.

«Abbiamo lavorato intensamente in questo periodo, rinforzando le conoscenze dell’anno precedente e mettendoci qualcosa di nuovo, soprattutto in fase offensiva, per diversificare e cambiare alcune dinamiche in costruzione».

Il mercato non è però ancora concluso: «Siamo una squadra non definita e non definitiva. Stiamo aspettando gli acquisti finali».

Di Francesco riconosce inoltre apertamente il valore della formazione di Inzaghi. «La squadra ha lavorato bene preparando questa sfida non facile contro una delle favorite per la vittoria della Serie B».

Di Francesco: «Il Palermo c’entra poco con la Serie B»

Nonostante si tratti del primo appuntamento ufficiale, il tecnico del Lecce non considera secondario il risultato: «Il risultato è importante, si gioca sempre per portare a casa la partita».

Di Francesco sa inoltre quale atmosfera attenderà i suoi uomini al Barbera: «Avranno un pubblico importante dalla loro parte. Sarà una sfida difficile, contro una squadra che c’entra poco con la Serie B per la qualità».

Come sottolinea Tuttosport, dunque, Palermo-Lecce rappresenta immediatamente un test significativo per entrambe. I rosanero vogliono confermare sul campo le ambizioni costruite durante l’estate, mentre il Lecce cerca risposte in vista dell’inizio della Serie A. Tutto davanti a un Barbera sold out, pronto a inaugurare la nuova stagione.