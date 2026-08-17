Tuttosport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Gyasi dal 1’, Palumbo dietro Pohjanpalo”

Il Palermo è pronto al debutto ufficiale della nuova stagione. Questa sera, alle 21.15, i rosanero affronteranno il Lecce al Renzo Barbera in Coppa Italia. Secondo le probabili formazioni di Tuttosport, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, mentre Eusebio Di Francesco dovrebbe rispondere con il 4-3-3.

Palermo, Gyasi favorito sulla destra





Rispetto alle altre ipotesi della vigilia, Tuttosport punta su Gyasi dal primo minuto. Strefezza e Vavassori partirebbero dunque dalla panchina.

Tra i pali confermato Joronen, protetto dalla linea a quattro composta da Pierozzi, Magnani, Ceccaroni e Augello. A centrocampo toccherebbe ancora alla coppia Segre-Ranocchia.

Sulla trequarti Palumbo dovrebbe agire centralmente, con Gyasi a destra e Johnsen a sinistra. Nessun dubbio sul centravanti: sarà Pohjanpalo a guidare l’attacco.

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Barba, Peda, Bani, Cassandro, Bozzolan, Estevez, Gomes, Hernani, Strefezza, Vavassori, Le Douaron.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Lecce, Geubbels riferimento offensivo

Per il Lecce, Tuttosport prevede un 4-3-3 con Falcone in porta. La difesa dovrebbe essere composta da Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar e Danilo Veiga.

A centrocampo spazio a Maleh, Coulibaly e Ngom, mentre nel tridente offensivo Geubbels dovrebbe partire da centravanti, affiancato da Pierotti e N’Dri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Danilo Veiga; Maleh, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Geubbels, N’Dri.

Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Lupo, Penev, Jean, Ndaba, Fofana, Kaba, Gandelman, Gorter, Esteban, Laerke, Stulic.

Indisponibili: Berisha, Siebert.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Palermo-Lecce, dove vederla in tv

Il calcio d’inizio è fissato alle 21.15 al Renzo Barbera di Palermo. Secondo Tuttosport, la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1.

A dirigere l’incontro sarà Arena di Torre del Greco, assistito da Yoshikawa e Barone. Marinelli sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni, con Santoro assistente VAR.