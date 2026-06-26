Mondiale 2026, Francia batte la Norvegia e Senegal a valanga sull’Iraq
Si chiude la serata dei Mondiali 2026 con due risultati netti e ricchi di spunti. La Francia supera 4-1 la Norvegia grazie a uno straordinario Ousmane Dembélé, mentre il Senegal travolge 5-0 l’Iraq dominando dal primo all’ultimo minuto.
A prendersi la scena nel big match di giornata è Dembélé, autentico trascinatore dei Bleus con una tripletta da protagonista assoluto. La Francia sblocca subito la gara al 7’ con il primo gol dell’attaccante del Paris Saint-Germain su assist di Kylian Mbappé. Lo stesso Dembélé firma poi il raddoppio al 20’, prima della reazione norvegese con Thelo Aasgaard al 21’. Al 32’ arriva però il definitivo 3-1, ancora con Dembélé, che chiude virtualmente la sfida già nel primo tempo. Nella ripresa la Norvegia ha l’occasione per rientrare in partita, ma Jørgen Larsen si fa ipnotizzare dal dischetto da Mike Maignan.
Nell’altra sfida non c’è praticamente storia. Il Senegal passa in vantaggio dopo appena quattro minuti con Habib Diarra e indirizza ulteriormente il match al 13’, quando l’Iraq resta in dieci uomini per l’espulsione di Rebin Sulaka dopo revisione VAR.
Nel secondo tempo i Leoni della Teranga dilagano. Ismaila Sarr firma il raddoppio al 56’, poi sale in cattedra Pape Gueye con una doppietta tra il 59’ e il 71’. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Iliman Ndiaye all’82’, fissando il punteggio sul 5-0 finale.
Serata dunque da incorniciare per Francia e Senegal, entrambe convincenti e protagoniste di prestazioni di alto livello nella corsa verso la fase decisiva del torneo.