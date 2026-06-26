Mondiale 2026, Francia batte la Norvegia e Senegal a valanga sull’Iraq

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Screenshot 2026-06-26 222947

Si chiude la serata dei Mondiali 2026 con due risultati netti e ricchi di spunti. La Francia supera 4-1 la Norvegia grazie a uno straordinario Ousmane Dembélé, mentre il Senegal travolge 5-0 l’Iraq dominando dal primo all’ultimo minuto.

A prendersi la scena nel big match di giornata è Dembélé, autentico trascinatore dei Bleus con una tripletta da protagonista assoluto. La Francia sblocca subito la gara al 7’ con il primo gol dell’attaccante del Paris Saint-Germain su assist di Kylian Mbappé. Lo stesso Dembélé firma poi il raddoppio al 20’, prima della reazione norvegese con Thelo Aasgaard al 21’. Al 32’ arriva però il definitivo 3-1, ancora con Dembélé, che chiude virtualmente la sfida già nel primo tempo. Nella ripresa la Norvegia ha l’occasione per rientrare in partita, ma Jørgen Larsen si fa ipnotizzare dal dischetto da Mike Maignan.


Nell’altra sfida non c’è praticamente storia. Il Senegal passa in vantaggio dopo appena quattro minuti con Habib Diarra e indirizza ulteriormente il match al 13’, quando l’Iraq resta in dieci uomini per l’espulsione di Rebin Sulaka dopo revisione VAR.

Nel secondo tempo i Leoni della Teranga dilagano. Ismaila Sarr firma il raddoppio al 56’, poi sale in cattedra Pape Gueye con una doppietta tra il 59’ e il 71’. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Iliman Ndiaye all’82’, fissando il punteggio sul 5-0 finale.

Serata dunque da incorniciare per Francia e Senegal, entrambe convincenti e protagoniste di prestazioni di alto livello nella corsa verso la fase decisiva del torneo.

Altre notizie

francia

Mondiali 2026, Francia e Senegal avanti all’intervallo: show Dembélé, Iraq in dieci

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
deschamps-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Francia, morta la mamma di Deschamps: la FIFA nega il lutto al braccio alla squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Screenshot 2026-06-26 073000

Repubblica: “Cannavò, dal Palermo alla Nazionale maltese: «Un giorno mi piacerebbe tornare in rosanero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Screenshot 2026-06-25 185039

Curiosità: il Sunderland sceglie il rosanero per la nuova maglia dedicata a Elvis Presley

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot 2026-06-23 160639

Ross Barkley si allena a Taormina: il centrocampista dell’Aston Villa sceglie il Bacigalupo durante le vacanze

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Champions League

Champions League 2026/27, sorteggiato il primo turno preliminare di qualificazione: il quadro completo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
images

Watford, il Ds Nani accoglie Dionisi: «Allenatore esperto, perfetto per il nostro progetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
723543922_1606655550825785_442856154340736879_n

Watford, Dionisi nuovo tecnico: «Non vedo l’ora di vivere il calcio inglese»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Repubblica, Infantino punge l’Italia: «Con 64 squadre forse si qualifica». La Figc replica, Abodi chiede chiarimenti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
papa

Papa Leone XIV socio onorario del Real Madrid

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
a310e34f-ac18-4a08-9c3d-af11fbdc98c5

Meno di un giorno all’inizio del mondiale stakanovista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
HKRShcOXcAAX3zm

Gazzetta dello Sport: “Paura per Eriksen: nuovo malore in Danimarca, il centrocampista rassicura tutti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-26 222947

Mondiale 2026, Francia batte la Norvegia e Senegal a valanga sull’Iraq

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò accelera sulla Nazionale: «Prima il direttore tecnico, poi il ct»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
francia

Mondiali 2026, Francia e Senegal avanti all’intervallo: show Dembélé, Iraq in dieci

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
730585009_1379530820655707_6989312175372243232_n

Lotito sbarca a Reggio Calabria: è il nuovo proprietario della Reggina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
deschamps-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Francia, morta la mamma di Deschamps: la FIFA nega il lutto al braccio alla squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026