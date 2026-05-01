Serie B LIVE, 37ª giornata: Venezia in Serie A, Spezia retrocesso. Bari respira, Palermo quarto

Un primo tempo che sta già indirizzando in maniera pesantissima la stagione. A 45 minuti dalla fine della 37ª giornata, la Serie B ha già delineato scenari importanti tra promozione, playoff e salvezza.

Risultati al 45’





Bari-Entella 1-0

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 0-0

Juve Stabia-Frosinone 0-0

Mantova-Monza 2-0

Modena-Reggiana 1-0

Padova-Pescara 0-0

Palermo-Catanzaro 1-2

Sampdoria-Südtirol 1-0

Spezia-Venezia 0-1

Classifica LIVE

Venezia 81

Frosinone 76

Monza 75

Palermo 69

Catanzaro 62

Modena 55

Juve Stabia 51

Avellino 47

Mantova 46

Cesena 46

Carrarese 44

Sampdoria 44

Padova 41

Südtirol 40

Entella 39

Empoli 38

Bari 37

Pescara 35

Reggiana 34

Spezia 33

Verdetti LIVE al momento

Promozione

Il Venezia è virtualmente in Serie A: sta vincendo a La Spezia e, con questo risultato, mantiene il vantaggio decisivo sulle inseguitrici.

Il Monza, invece, sta perdendo 2-0 a Mantova e spreca l’occasione di chiudere i giochi.

Il Frosinone, fermo sullo 0-0, resta pienamente in corsa per la promozione diretta.

Playoff

Il Palermo, sotto 1-2 con il Catanzaro, vede sfumare il sogno terzo posto e resta di fatto quarto.

Il Catanzaro conferma il quinto posto.

La Juve Stabia, sullo 0-0 contro il Frosinone, resta in zona playoff ma senza ancora la certezza matematica.

Salvezza e playout

La Sampdoria, avanti 1-0, è virtualmente salva senza passare dai playout.

Il Mantova, sorprendentemente in vantaggio 2-0 sul Monza, è anch’esso salvo in questo momento.

L’Empoli resta coinvolto nella lotta, mentre Südtirol e Padova non riescono ad aumentare il distacco decisivo.

Retrocessione

Lo Spezia è virtualmente retrocesso: sta perdendo contro il Venezia e, contemporaneamente, arrivano risultati sfavorevoli dagli altri campi.

Il Bari, in vantaggio 1-0, respira e si tira fuori momentaneamente dalla zona più critica.

Situazione complicata per la Reggiana, sotto nel derby, mentre il Pescara resta fermo sul pareggio.

Scenario attuale

Con questi risultati:

Venezia promosso in Serie A

Spezia retrocesso in Serie C

Lotta promozione ancora aperta tra Monza e Frosinone

Zona salvezza ancora estremamente incerta

Tutto, però, resta in bilico: i secondi 45 minuti saranno decisivi per confermare o ribaltare questi scenari.