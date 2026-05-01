Serie B LIVE, 37ª giornata: Venezia in Serie A, Spezia retrocesso. Bari respira, Palermo quarto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
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Un primo tempo che sta già indirizzando in maniera pesantissima la stagione. A 45 minuti dalla fine della 37ª giornata, la Serie B ha già delineato scenari importanti tra promozione, playoff e salvezza.

Risultati al 45’


Bari-Entella 1-0
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 0-0
Juve Stabia-Frosinone 0-0
Mantova-Monza 2-0
Modena-Reggiana 1-0
Padova-Pescara 0-0
Palermo-Catanzaro 1-2
Sampdoria-Südtirol 1-0
Spezia-Venezia 0-1

Classifica LIVE

Venezia 81
Frosinone 76
Monza 75
Palermo 69
Catanzaro 62
Modena 55
Juve Stabia 51
Avellino 47
Mantova 46
Cesena 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 41
Südtirol 40
Entella 39
Empoli 38
Bari 37
Pescara 35
Reggiana 34
Spezia 33

Verdetti LIVE al momento
Promozione

Il Venezia è virtualmente in Serie A: sta vincendo a La Spezia e, con questo risultato, mantiene il vantaggio decisivo sulle inseguitrici.

Il Monza, invece, sta perdendo 2-0 a Mantova e spreca l’occasione di chiudere i giochi.

Il Frosinone, fermo sullo 0-0, resta pienamente in corsa per la promozione diretta.

Playoff

Il Palermo, sotto 1-2 con il Catanzaro, vede sfumare il sogno terzo posto e resta di fatto quarto.

Il Catanzaro conferma il quinto posto.

La Juve Stabia, sullo 0-0 contro il Frosinone, resta in zona playoff ma senza ancora la certezza matematica.

Salvezza e playout

La Sampdoria, avanti 1-0, è virtualmente salva senza passare dai playout.

Il Mantova, sorprendentemente in vantaggio 2-0 sul Monza, è anch’esso salvo in questo momento.

L’Empoli resta coinvolto nella lotta, mentre Südtirol e Padova non riescono ad aumentare il distacco decisivo.

Retrocessione

Lo Spezia è virtualmente retrocesso: sta perdendo contro il Venezia e, contemporaneamente, arrivano risultati sfavorevoli dagli altri campi.

Il Bari, in vantaggio 1-0, respira e si tira fuori momentaneamente dalla zona più critica.

Situazione complicata per la Reggiana, sotto nel derby, mentre il Pescara resta fermo sul pareggio.

Scenario attuale

Con questi risultati:

Venezia promosso in Serie A
Spezia retrocesso in Serie C
Lotta promozione ancora aperta tra Monza e Frosinone
Zona salvezza ancora estremamente incerta

Tutto, però, resta in bilico: i secondi 45 minuti saranno decisivi per confermare o ribaltare questi scenari.

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