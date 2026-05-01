Serie B, 37ª giornata: Venezia in Serie A, bagarre totale salvezza. Palermo quarto. Risultati e verdetti
Una giornata che emette verdetti pesantissimi e lascia tutto aperto negli altri fronti. La 37ª giornata di Serie B consegna la prima promozione e accende definitivamente la lotta salvezza, mentre in zona playoff si delineano le posizioni.
Risultati finali
Bari-Entella 2-0
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 1-0
Juve Stabia-Frosinone 0-1
Mantova-Monza 3-2
Modena-Reggiana 2-1
Padova-Pescara 1-0
Palermo-Catanzaro 3-2
Sampdoria-Südtirol 1-0
Spezia-Venezia 2-2
Classifica finale aggiornata
Venezia 79
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Empoli 40
Südtirol 40
Entella 39
Bari 37
Pescara 34
Spezia 34
Reggiana 34
Verdetti della giornata
Promozione
Il Venezia è ufficialmente in Serie A. Il pareggio sul campo dello Spezia basta ai lagunari per mantenere il vantaggio decisivo sulle inseguitrici e conquistare la promozione diretta con un turno di anticipo.
Il Frosinone resta pienamente in corsa grazie alla vittoria sul campo della Juve Stabia e sale a 78 punti, a una sola lunghezza dal Venezia.
Il Monza, sconfitto 3-2 a Mantova, manca l’occasione di chiudere i giochi e scivola a 75 punti: tutto rimandato all’ultima giornata.
Playoff
Il Palermo batte il Catanzaro 3-2 e consolida il quarto posto, senza però riuscire ad avvicinare il terzo.
Il Catanzaro resta quinto.
Il Modena vince e difende il sesto posto.
La Juve Stabia, nonostante la sconfitta, resta settima ma dovrà difendere la posizione nell’ultimo turno.
L’Avellino perde a Empoli e resta ottavo, ma con il Cesena a pari punti.
Salvezza e playout
Il Mantova, con il successo sul Monza, conquista una salvezza pesantissima.
La Sampdoria, vincendo contro il Südtirol, si porta a 44 punti e compie un passo decisivo verso la permanenza.
Empoli batte l’Avellino e resta in corsa, agganciando quota 40 insieme al Südtirol.
Padova sale a 43 e si avvicina alla salvezza diretta.
Entella resta a 39, mentre il Bari, grazie al 2-0, sale a 37 e continua a sperare.
Zona retrocessione
Situazione apertissima: Pescara, Spezia e Reggiana restano tutte a quota 34 punti.
Lo Spezia, nonostante il pareggio contro il Venezia, non riesce a uscire dalla zona critica.
La Reggiana, sconfitta a Modena, resta ultima insieme agli altri due club.
Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti.