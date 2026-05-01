Serie B, tutti i verdetti possibili di oggi

A 180 minuti dalla fine, la Serie B resta totalmente aperta. Come evidenzia Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, gli unici verdetti certi sono quelli che riguardano Palermo, Catanzaro e Modena, già qualificati ai playoff. Per il resto, ogni scenario è ancora possibile tra promozione diretta, posizionamenti e salvezza.

Il Catanzaro è matematicamente quinto, mentre il Palermo può ancora sognare il terzo posto: serviranno due vittorie e due sconfitte del Frosinone, oltre al recupero di sette gol nella differenza reti. In caso contrario, i rosanero chiuderanno quarti: lo sono già se non battono il Catanzaro o se il Frosinone non perde.





Capitolo promozione diretta.

Il Venezia è promosso in Serie A se vince a La Spezia: le inseguitrici resterebbero al massimo a tre punti e i lagunari sono in vantaggio negli scontri diretti e nelle eventuali classifiche avulse. Il Venezia sale anche ottenendo lo stesso risultato di una o entrambe le concorrenti.

Il Monza, invece, è promosso se vince a Mantova e il Frosinone perde a Castellammare: i brianzoli hanno infatti il vantaggio negli scontri diretti sui ciociari.

Zona playoff.

Il Palermo, come detto, può essere terzo solo con un incastro favorevole, altrimenti è certo del quarto posto in determinate combinazioni.

La Juve Stabia è ai playoff se mantiene almeno tre punti di vantaggio sulla nona (Avellino o Cesena), essendo avanti negli scontri diretti.

Zona salvezza e playout.

Il Mantova è salvo aritmeticamente dai playout se non perde con il Monza o, in caso di sconfitta, se l’Empoli non vince.

La Sampdoria è salva dai playout se batte il Südtirol o se mantiene tre punti di vantaggio sull’Empoli, forte degli scontri diretti favorevoli.

Südtirol e Padova si salvano se portano il vantaggio sull’Empoli da tre a quattro punti.

Zona retrocessione.

Lo Spezia è aritmeticamente retrocesso se perde e contemporaneamente una tra Pescara, Bari o Reggiana vince.