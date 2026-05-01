Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: turnover Inzaghi, Aquilani lancia Jack”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo empoli 3-2 (134) magnani bani

Tutto pronto al “Renzo Barbera” per Palermo-Catanzaro, sfida in programma oggi alle ore 15 e visibile su Dazn, Prime e OneFootball. Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di un vero antipasto playoff, con entrambe le squadre pronte a gestire le energie senza rinunciare alla competitività. Il Corriere dello Sport evidenzia come Inzaghi e Aquilani abbiano optato per alcune rotazioni, mantenendo però un impianto di squadra affidabile.

Secondo il Corriere dello Sport, il Palermo si schiererà con il 3-4-2-1: Joronen tra i pali; difesa composta da Magnani, Bani e Veroli; a centrocampo Pierozzi e Rui Modesto sugli esterni, con Giovane e Ranocchia in mezzo; sulla trequarti spazio a Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Il Corriere dello Sport sottolinea come diversi titolari rifiateranno, ma resteranno comunque a disposizione in panchina.


Per quanto riguarda il Catanzaro, sempre secondo il Corriere dello Sport, Aquilani risponde con un altro 3-4-2-1: Pigliacelli in porta; linea difensiva formata da Cassandro, Antonini e Jack; sugli esterni Favasuli e Di Francesco, con Petriccione e Pontisso in cabina di regia; sulla trequarti Alesi e Liberali a supporto di Pittarello. Il Corriere dello Sport segnala l’assenza di elementi importanti come Iemmello e Brighenti, con quest’ultimo sostituito proprio da Jack.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni, come riportato dal Corriere dello Sport:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Augello, Bereszynski, Peda, Ceccaroni, Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Blin, Le Douaron, Corona.
Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Alesi, Liberali; Pittarello.
A disposizione: Marietta, Madia, Esteves, Bashi, Frosinini, Verrengia, Rispoli, Pompetti, Buglio, Oudin, Nuamah, Koffi.
Allenatore: Aquilani.

Indisponibili Catanzaro: Cisse, Brighenti, D’Alessandro, Iemmello.

Direzione di gara affidata ad Allegretta della sezione di Molfetta, assistito da Niedda e Santarossa, con Aloise quarto uomo. Al Var Monaldi, Avar Gualtieri.

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