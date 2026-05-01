Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, è già sapore di playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Palermo-Catanzaro si presenta come un anticipo di playoff, anche se privo di reale peso in classifica. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la sfida del Barbera è soprattutto un’occasione per studiarsi in vista di un possibile incrocio in semifinale. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea infatti come le due squadre potrebbero ritrovarsi già tra poche settimane, qualora il Catanzaro superasse il primo turno degli spareggi.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, entrambe le formazioni si presenteranno con scelte mirate: Inzaghi concederà riposo ad alcuni titolari, mentre Aquilani non forzerà il recupero degli infortunati, a partire da Iemmello. Un “antipasto” playoff, dunque, ma con due squadre in versione rinnovata.


Nel Palermo, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sono previsti diversi cambi rispetto all’ultima uscita. Il tema delle diffide pesa sulle scelte, con quattro giocatori a rischio squalifica, tra cui il capitano Bani. Nonostante ciò, la qualità della rosa resta elevata: in difesa spazio a Magnani e all’ex Veroli, mentre a centrocampo agirà Giovane. Sulla trequarti, alle spalle di Pohjanpalo, toccherà a Johnsen e Gyasi, entrambi ancora alla ricerca del primo gol in maglia rosanero.

Anche il Catanzaro, però, presenta motivi di interesse. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport segnala il talento di Liberali e la presenza degli ex Pigliacelli e Di Francesco, pronti a mettersi in evidenza davanti al pubblico del Barbera.

Sul fronte rosanero, Inzaghi ha saltato la conferenza stampa per una raucedine, lasciando spazio al vice D’Angelo. «Al mister la parola turnover non piace – ha spiegato – giocherà chi ci dà maggiori garanzie incrociando anche i dati fisici che riceviamo durante la settimana. Non vogliamo cali di tensione, ci saranno almeno 27.000 persone a vederci e dobbiamo ripagare il loro affetto».

Il Palermo arriva alla sfida forte di una striscia interna di 12 partite utili consecutive, con almeno un gol segnato in ciascuna. Un dato che, come rimarca Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, conferma la solidità dei rosanero tra le mura amiche. In avanti, Pohjanpalo partirà titolare, con l’obiettivo di aggiornare i propri numeri stagionali, prima di lasciare spazio a Corona nel corso della gara.

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