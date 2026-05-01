Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Vincere aiuta a vincere, segnale importante della squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
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Dopo la vittoria in rimonta contro il Catanzaro, il centrocampista del Palermo Samuel Giovane ha analizzato la gara in conferenza stampa, sottolineando il valore del successo in ottica playoff.

«Vincere aiuta a vincere. Abbiamo dimostrato ancora una volta il carattere che abbiamo. Chiudiamo bene a Venezia e poi testa ai play-off», ha dichiarato il rosanero.


Giovane si è soffermato anche sulla prestazione personale e sulla fiducia ricevuta da Inzaghi: «Sono contento della fiducia di Inzaghi. Non facevo 90’ dall’anno scorso. Penso di aver fatto una buona gara. Vicino al gol? La cosa più importante è aver vinto anche se non ho segnato».

Il centrocampista ha poi evidenziato l’importanza del test contro il Catanzaro: «Oggi è stato un bel test. Il Catanzaro possiamo affrontarlo ai playoff. Abbiamo visto il livello… sono contento della vittoria perché siamo stati bravi a ribaltarla».

Infine, un messaggio chiaro sul gruppo: «La squadra ha dato un segnale molto positivo. Abbiamo dimostrato che anche chi ha giocato poco è pronto ad aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale».

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