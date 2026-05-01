Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «Questa squadra non la ammazza nessuno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
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Dopo la vittoria in rimonta contro il Catanzaro, Filippo Inzaghi ha analizzato la prestazione del Palermo in conferenza stampa, esaltando il carattere e il percorso della sua squadra.

«Sono molto contento. Questa squadra ha fatto un cammino straordinario dopo Chiavari. 53 punti in 23 partite ed è una cosa straordinaria. Faccio veramente i complimenti ai ragazzi. Abbiamo 72 punti e gli altri anni saremmo stati già in A. È la prova della grande squadra che stiamo diventando».


Il tecnico rosanero ha poi sottolineato la forza mentale del gruppo: «Andare sotto due volte avrebbe ammazzato chiunque, ma questa squadra non la ammazza nessuno. Abbiamo vinto meritatamente. Vogliamo vincere a Venezia».

Sulle condizioni di Magnani: «Solo crampi».

Inzaghi si è soffermato anche sull’atmosfera del Barbera: «Un pubblico del genere non è spiegabile. Essere quarti e avere tutto questo affetto vuol dire che hanno capito che questa squadra ha fatto il massimo. Ormai venire allo stadio e vedere vincere il Palermo è diventato normale e questo è importante per il futuro».

Infine, spazio alle scelte tecniche e ai singoli: «Abbiamo intrapreso una strada che ci porterà lontano. Oggi ho cambiato qualche giocatore ma sapevo che non sarebbe cambiato nulla, sono tutti giocatori forti. Contento per Johnsen. Vedere entrare Vasic in quel modo è incredibile: al 96’ è andato a colpirla di testa in difesa per salvare il risultato».

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