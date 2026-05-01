Avellino, Ballardini: «Empoli più rabbioso, noi poco dinamici. Non siamo padroni del nostro destino»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1) inzaghi ballardini

Davide Ballardini analizza senza giri di parole la sconfitta contro l’Empoli, un ko che complica la corsa dell’Avellino. In conferenza stampa, il tecnico biancoverde riconosce i meriti degli avversari e sottolinea la prestazione sottotono della sua squadra.

Sulla partita
«Non abbiamo fatto una bella partita, l’Empoli ha meritato di vincere, avevano più rabbia, erano più pratici, determinati, noi un po’ compassati e con poca qualità. Di solito siamo più bravi a gestire palla e ad attaccare gli spazi, oggi è andata così. Siamo stati un po’ slegati rispetto al solito. L’Empoli ha fatto la partita che doveva e che ci aspettavamo, poi come ho detto ieri, loro con questa classifica c’entrano poco o nulla. Noi siamo stati poco dinamici e un po’ bloccati».


Sulla situazione in classifica
«Non siamo padroni del nostro destino, dobbiamo fare la nostra partita contro il Modena, poi si vedrà. Ogni partita va giocata, al di là di tutto l’Avellino ha fatto un campionato straordinario».

Sull’espulsione
«Rosso a Fontanarosa? Non lo so spiegare, non ho chiesto nulla, devo guardare bene l’episodio. È chiaro che quando prendi un cartellino rosso al 96′ hai colpe chiare».

Ballardini si sofferma anche sul rapporto con i tifosi e sulla gestione dell’organico.

Sui tifosi
«Ti commuovi a vedere tutte queste persone fuori casa, è davvero bello e hai il dovere di fare il meglio di te».

Sulle condizioni di Favilli
«Favilli due giorni fa ha avuto un fastidio ai bicipiti, non ha finito l’allenamento. L’esame non ha rivelato nulla di che, ma c’era un affaticamento e non potevo rischiarlo».

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