Südtirol, Castori: «Sconfitta immeritata, decisa da un episodio. Ora dobbiamo vincere»

Fabrizio Castori analizza con amarezza la sconfitta contro la Sampdoria, ma non perde fiducia in vista dell’ultima decisiva giornata. Il tecnico del Südtirol, intervenuto in conferenza stampa al “Ferraris”, sottolinea come la gara sia stata condizionata da un singolo episodio, rilanciando le ambizioni salvezza.

Sulla partita

«È stata una partita molto equilibrata decisa da un episodio: una punizione che abbiamo regalato. Poi ci abbiamo messo l’impegno per recuperare e abbiamo avuto due occasionissime senza riuscire a pareggiare. È una sconfitta che non meritavamo, abbiamo però l’ultima partita per giocarci la salvezza diretta. È un risultato negativo ma la prestazione dei ragazzi non è rapportata alla sconfitta».





Sull’ultima gara

«Abbiamo l’ultima partita in casa e dobbiamo vincerla così ci salviamo».

Castori individua anche le difficoltà che hanno inciso sul rendimento recente della squadra.

Sul periodo negativo

«Questa squadra ha avuto sette giocatori infortunati di cui quattro per interventi chirurgici. Quando subiscono infortuni lunghi e seri, la riatletizzazione non è facile poi ci sono state alcune situazioni negative che hanno causato questo calo di rendimento. Abbiamo però tentato di recuperare, ma non è successo come a La Spezia. Dobbiamo solo rimanere concentrati per preparare l’ultima partita».

Sulle scelte di formazione

«Frigerio ha accusato un problema e non è riuscito ad essere disponibile. È un problema accusato in settimana e sentiva ancora male ma anche Tronchin era reduce da un infortunio. Rimaniamo concentrati, possiamo ancora salvarci. La prestazione l’abbiamo fatta, abbiamo perso per un episodio. Dobbiamo fare autocritica per come è maturato l’episodio del gol, la Sampdoria non ha fatto nulla per vincere».

Sull’aspetto mentale

«Non ho parlato alla squadra. Bisogna mantenere alta la fiducia, recuperare le condizioni fisiche per giocare la partita senza inventarsi nulla».

Ancora sulla prestazione

«La prestazione l’abbiamo fatta tranne la punizione regalata. Se stai perdendo 1-0 a Genova dalla Sampdoria ci può stare regalare un contropiede. Non dobbiamo perdere la fiducia».