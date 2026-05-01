Pescara, incubo Serie C. Insigne nella bufera

Giorgio Gorgone analizza con amarezza la sconfitta contro il Padova, un risultato che complica pesantemente la corsa salvezza del Pescara. Il tecnico biancazzurro, intervenuto a caldo nel post partita, si sofferma sull’episodio chiave e sulle conseguenze in classifica.

Sul rigore

«Non ho seguito esattamente la dinamica del calcio di rigore. Insigne? Qualcuno il rigore lo deve tirare ma se il rigorista designato non calcia, qualcun altro lo deve tirare. Se qualche giocatore con più esperienza lo voleva calciare doveva andare a prendere il pallone dalle mani di Russo ma così non è stato».





Un episodio che pesa, ma che non cancella il percorso fatto dalla squadra nelle ultime settimane.

Sulla situazione in classifica

«Non siamo più padroni del nostro futuro e questo sinceramente per me è una grande sconfitta perché abbiamo fatto una grande rincorsa».

Parole che fotografano il momento del Pescara, ora costretto a guardare anche i risultati degli altri per sperare nella salvezza.