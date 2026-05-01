Spezia, D’Angelo: «Siamo ancora vivi, ora dobbiamo vincere l’ultima»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
d'angelo

Lo Spezia resta aggrappato alla speranza. Il 2-2 in rimonta contro il Venezia tiene aperta la corsa salvezza e rimanda ogni verdetto all’ultima giornata. In conferenza stampa, Luca D’Angelo analizza la stagione e rilancia le ambizioni dei bianconeri.

Sulla situazione
«Dobbiamo cercare di vincere l’ultima partita. Giocheremo al massimo. Sicuramente abbiamo commesso qualche errore in questa stagione, soprattutto all’inizio. È un discorso che va affrontato però quando sarà tutto finito, siamo ancora vivi. Nella prima parte di stagione siamo stati sfortunati, poi è chiaro che certe cicatrici ti restano dentro».


Sul rigore e sulla partita
«Rigore Venezia? Certe cose del calcio di oggi fatico ancora a capirle, è una cosa che non sopporto più vedere i calciatori con le mani dietro. Se uno si alza inevitabilmente le braccia si allargano. Oggi avevamo davanti una squadra più forte di noi, con un allenatore che è più forte di me. La squadra poi ha meritato il pareggio. Andremo in ritiro anche la prossima settimana prima della sfida di Pescara».

Sulla corsa salvezza
«Crediamo alla salvezza, sappiamo ovviamente che non sarà semplice. Noi ce la metteremo tutta e vediamo poi cosa succede sugli altri campi. Sono sicuro che Catanzaro e Sampdoria faranno il massimo, ma è chiaro che noi dobbiamo pensare a noi stessi».

Sull’analisi della stagione
«Lo scorso anno la nostra vera forza è stata la difesa, e poi chiaramente avevamo i gol di Pio Esposito. Invece quest’anno la fase difensiva è stata il nostro problema principale. La differenza è quella».

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