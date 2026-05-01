Monza, Bianco: «Non siamo stati all’altezza, ora dobbiamo crederci fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Paolo Bianco analizza con lucidità e rammarico la sconfitta per 3-2 contro il Mantova, un ko che complica la corsa del Monza verso la promozione diretta. In conferenza stampa, il tecnico biancorosso sottolinea gli errori del primo tempo e rilancia in vista dell’ultima giornata.

C’è delusione nell’ambiente per i tifosi. Una partita con un po’ di tutto, con la beffa finale per andare avanti. Cosa dici sul primo tempo?
«Abbiamo fatto un primo tempo non all’altezza del momento, abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico concedendo troppe ripartenze. Nel secondo tempo la squadra è stata brava a recuperare lo svantaggio, invece abbiamo perso. Dobbiamo pensare a far bene la prossima e vediamo quello che succede. Se andremo ai play-off, ci andremo nella maniera possibile».


I cambi sono stati tardivi?
«Vedo quello che possiamo fare noi, il destino non è più nelle nostre mani. I cambi potevo farli prima ma c’erano 35′ per cambiare la partita. Chi è entrato ha dato l’energia e la qualità che mancava nel primo tempo».

Il rammarico è evidente soprattutto per l’approccio iniziale della squadra.

Sui momenti della gara
«Il rammarico è di essere andati sotto di due nel primo tempo, dovevamo essere più bravi. Non abbiamo fatto un primo tempo all’altezza, abbiamo concesso tante ripartenze. Potevamo prendere di più, può succedere di prendere gol ma bisogna essere intelligenti. Nel secondo tempo siamo stati bravi a recuperare ma la squadra in settimana si è allenata in maniera serena e consapevole. Ora pensiamo alla prossima e vediamo quello che accade».

I ragazzi sembravano stanchi.
«Nell’ultima parte, butti fuori il cuore oltre l’ostacolo per creare occasioni e fare gol. Siamo stati bravi e anche sfortunati in alcune occasioni. Se avesse fatto gol Bakoune, parleremmo di un Monza di cuore. Oggi il calcio ci è andato contro».

In settimana?
«Bisogna essere ottimisti e fiduciosi, abbiamo ancora un’opportunità che è quella di vincere venerdì e vedere cosa fare le altre. Se no ci prepareremo per fare i play-off».

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