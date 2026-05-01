Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «Grande carattere, vogliamo chiudere a 75 punti»

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo la vittoria contro il Catanzaro, Filippo Inzaghi ha analizzato la prestazione del Palermo, soffermandosi sul rapporto con il pubblico e sulla crescita della squadra.

«Chiudiamo bene, molto bene. Lo dovevamo a questi quasi 30.000 spettatori. È una cosa straordinaria quello che si sta creando tra noi e la nostra gente. Nelle ultime 12 partite ne abbiamo vinte 11, pareggiata una. Penso che diamo grande continuità. Sono felice per la squadra».





Il tecnico rosanero ha poi evidenziato anche un pizzico di rammarico per il percorso stagionale: «Arriviamo a 72 punti e c’è un po’ di rammarico perché con questi punti negli ultimi anni si sarebbe andati in Serie A. Però dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo andarcela a prendere in un altro modo».

Sulla gara, vista anche come antipasto playoff, Inzaghi ha sottolineato la forza mentale del gruppo: «La risposta è ottima perché andare sotto con un gol del genere e recuperarla e vincerla è sinonimo di grande squadra, di grande carattere. Però ormai questa squadra ci ha abituato a questo tipo di partite».

Spazio anche alla gestione dell’organico: «Sono molto contento perché ho dato spazio anche a qualcuno che purtroppo aveva avuto meno minuti degli altri e tutti hanno dato una grande risposta».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno contro il Venezia e al finale di stagione: «Intanto facciamo i complimenti al Venezia e a Stroppa. Hanno fatto un grande campionato. Io a Venezia ho passato due anni belli e quando sono tornato ho sempre ricevuto grande affetto. Sarà una festa per loro e noi cercheremo di fare una grande partita, cercheremo di finire a 75 punti perché sarebbe importante chiudere con una vittoria e poi penseremo a fare dei grandi play-off».