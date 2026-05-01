Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «Grande carattere, vogliamo chiudere a 75 punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 184856

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo la vittoria contro il Catanzaro, Filippo Inzaghi ha analizzato la prestazione del Palermo, soffermandosi sul rapporto con il pubblico e sulla crescita della squadra.

«Chiudiamo bene, molto bene. Lo dovevamo a questi quasi 30.000 spettatori. È una cosa straordinaria quello che si sta creando tra noi e la nostra gente. Nelle ultime 12 partite ne abbiamo vinte 11, pareggiata una. Penso che diamo grande continuità. Sono felice per la squadra».


Il tecnico rosanero ha poi evidenziato anche un pizzico di rammarico per il percorso stagionale: «Arriviamo a 72 punti e c’è un po’ di rammarico perché con questi punti negli ultimi anni si sarebbe andati in Serie A. Però dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo andarcela a prendere in un altro modo».

Sulla gara, vista anche come antipasto playoff, Inzaghi ha sottolineato la forza mentale del gruppo: «La risposta è ottima perché andare sotto con un gol del genere e recuperarla e vincerla è sinonimo di grande squadra, di grande carattere. Però ormai questa squadra ci ha abituato a questo tipo di partite».

Spazio anche alla gestione dell’organico: «Sono molto contento perché ho dato spazio anche a qualcuno che purtroppo aveva avuto meno minuti degli altri e tutti hanno dato una grande risposta».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno contro il Venezia e al finale di stagione: «Intanto facciamo i complimenti al Venezia e a Stroppa. Hanno fatto un grande campionato. Io a Venezia ho passato due anni belli e quando sono tornato ho sempre ricevuto grande affetto. Sarà una festa per loro e noi cercheremo di fare una grande partita, cercheremo di finire a 75 punti perché sarebbe importante chiudere con una vittoria e poi penseremo a fare dei grandi play-off».

Altre notizie

Screenshot 2026-05-01 185051

Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Test importante, vincere a Venezia per arrivare pronti ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 183829

Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «72 punti e un Barbera così: stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 183554

Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Conta vincere, anche nei test»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
9d74db25-9607-405c-b404-6355338ee582

Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «Johnsen deve essere l’arma in più ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
4d3b71a2-309e-4404-aabe-8a1213fa7700

Palermo-Catanzaro 3-2, Inzaghi: «Questa squadra non la ammazza nessuno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
c2fe22c6-f24c-4a0c-892f-5b10b79035f4

Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Vincere aiuta a vincere, segnale importante della squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
995943b3-26ef-41eb-b16e-563a3f0c8932

Palermo-Catanzaro 3-2, Aquilani: «Prestazione positiva. Mi auguro di ritornare qui e riaffrontare i rosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo catanzaro (1)

Palermo-Catanzaro 3-2: le pagelle del match

Manfredi Esposito Maggio 1, 2026
palermo catanzaro primo tempo 1-2 (11)

Palermo-Catanzaro, pubblico da big match: 28.616 al Barbera senza ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Mantova gyasi

Palermo-Catanzaro, Gyasi ammonito: era diffidato, salterà la sfida contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo catanzaro (5)

Palermo, rimonta completa: Catanzaro ko 3-2 dopo il doppio svantaggio

Katia Virzì Maggio 1, 2026
palermo padova 1-0 (112) veroli

Palermo-Catanzaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

lombardoattilio2026p49794

Sampdoria salva, Lombardo: «Ho messo la faccia, questi ragazzi sono stati straordinari»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
d'angelo

Spezia, D’Angelo: «Siamo ancora vivi, ora dobbiamo vincere l’ultima»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Mantova, Modesto: «Salvezza straordinaria, merito di un gruppo vero. Non siamo appagati»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
CASTORI

Südtirol, Castori: «Sconfitta immeritata, decisa da un episodio. Ora dobbiamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1) inzaghi ballardini

Avellino, Ballardini: «Empoli più rabbioso, noi poco dinamici. Non siamo padroni del nostro destino»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026